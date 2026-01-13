Kto wzniósł te obiekty? Starożytni budowniczowie Bliskiego Wschodu

Starożytne budowle wciąż robią na nas wrażenie i fascynują, nawet jeśli zachowały się w postaci znacznych ruin. Poza kilkoma wyjątkami, jak słynne piramidy w Egipcie, rzadko jednak zastanawiamy się, kto stał za powstaniem tych pałaców, świątyń i innych obiektów. Historia tych konstrukcji oraz ich budowniczych to natomiast często temat badań naukowców - również z Polski.

Dr Aleksandra Kubiak-Schneider (Uniwersytet Wrocławski) skupiła się na obiektach z Bliskiego Wschodu powstałych w okresie rzymskim i partyjskim (I w. p.n.e.-III w. n.e.). Badaczka opracowała bazę około 120 inskrypcji, które rzucają światło na życie i pracę budowniczych dawnych świątyń z miejsc takich jak Hatra, Palmyra czy Wadi Rum.

Życie poświęcone bogom. Zostały ruiny i inskrypcje

Dr Aleksandra Kubiak-Schneider w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki przygotowała zestawienie inskrypcji dotyczących pracy na rzecz kultu arabskiej bogini Allat oraz syryjskiej bogini Atargatis. Dzięki temu uzyskała dane o ludziach odpowiedzialnych za wznoszenie, rzeźbienie i zdobienie świątyń m.in. w Hatrze czy Palmyrze. Świątynie budowano z myślą o ich trwałości, dlatego od pracowników wymagano doskonałości. Zajmowanie się budową świątyń cieszył się dużym uznaniem i zapewniał dobre zarobki, jednak wymagało rozległej wiedzy oraz dużej praktyki.

- Świątynie miały być nie tylko funkcjonalne, czyli umożliwiać sprawowanie kultu, ale wyróżniać się na tle architektury miejskiej. Budowa i sama konstrukcja świątyni była szalenie ważna, obłożona różnymi restrykcjami - wyjaśniła PAP dr Aleksandra Kubiak-Schneider.

Świątynie Bliskiego Wschodu. Tak żyli i pracowali ich twórcy

Za zniszczenie kamiennego bloku groziła nawet kara śmierci, podobnie jak kradzież narzędzi, która mogła wywołać niezadowolenie bóstwa. Natomiast pisanie inskrypcji na murach przez zwykłych ludzi nie było postrzegane jako wandalizm, o ile nie miało bluźnierczego charakteru. Szczególnie często spotyka się zapisy upamiętniające konkretne osoby.

Dzięki zbadanym inskrypcjom wiadomo, że rzemieślnicy często byli zatrudnieni w warsztatach rodzinnych, wiedzę przekazywano z pokolenia na pokolenie. Wszystko musiało odbywać się jednak pod czujnym okiem wykwalifikowanych zarządzających budowniczych. Nawet dziś ruiny starożytnych świątyń Bliskiego Wschodu robią ogromne wrażenie, a inskrypcje pokazują, że oprócz monumentalnej architektury budowle te to także historie ludzi, którzy poświęcili życie na chwałę bóstw.

Dr Aleksandra Kubiak-Schneider opisała ich życie w rozdziale zbiorowej książki "Serving the Gods. Artists, Craftsmen, Ritual Specialists in the Ancient World". O dokonaniach badaczki poinformował serwis Nauka w Polsce.

