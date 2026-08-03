Badają sekrety starożytnego Egiptu. Dwie formy egipskiego boga Thota

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Dlaczego bóg Thot był przedstawiany przez starożytnych Egipcjan jako ibis lub pawian? Naukowcy od lat głowili się nad tym zagadnieniem. Teraz wpadli na intrygujący trop, który łączy te dwa zwierzęta z... blaskiem Księżyca.

Relief ścienny w egipskiej świątyni, przedstawiający staroegipskich bogów, w tym boga mądrości i Księżyca - Thota.
Staroegipski bóg Thot był przedstawiany w dwóch formach. Co wpłynęło na ich wybór?basphoto123RF/PICSEL

Tajemnice starożytnego Egipty. Przedstawienie boga Thota

Bóg Thot zajmował wyjątkowe miejsce w panteonie starożytnego Egiptu. Wiązany z mądrością i Księżycem, pełnił ważne funkcje, występował jako prawa ręka boga Ra, rządząc niebem nocą. Thot był przy tym uznawany za twórcę egipskiego pisma i kalendarza. Był patronem skrybów, uczonych oraz magii.

Egipcjanie przedstawiali go najczęściej jako mężczyznę z głową ibisa albo jako pawiana.

To nietypowe połączenie od dawna zastanawiało badaczy. Dlaczego właśnie te dwa zwierzęta stały się symbolami tak ważnej postaci z egipskich wierzeń? Naukowcy sugerują, że teraz udało im się znaleźć trop, który może łączyć oba wizerunki.

Thot, ibis czczony i pawian płaszczowy

Ibisy były obecne w starożytnym Egipcie, natomiast pawiany pojawiły się tam wyłącznie w wyniku handlu - Egipcjanie sprowadzali te zwierzęta i cenili je, o czym świadczą ich zmumifikowane szczątki, znajdowane w egipskich świątyniach i grobowcach podczas wykopalisk archeologicznych. Badacze, zwracając uwagę na znaczenie tych zwierząt i wykorzystanie ich do przedstawienia boga Thota, wpadli na pomysł sprawdzenia ich możliwego związku z Księżycem.

- Dlaczego dwa tak odmienne zwierzęta miałyby być użyte do reprezentowania bóstwa znanego z mądrości? - pytali przytaczani przez phys.org Nathaniel Dominy, antropolog z Dartmouth College, i Catherine Hobaiter, prymatolog z Uniwersytetu St Andrews, autorzy badania opublikowanego w czasopiśmie "Time and Mind". - Ibisy czczone (Threskiornis aethiopicus) i pawiany płaszczowe (Papio hamadryas) różnią się pod wieloma względami, ale łączy je jedno - księżycowa barwa.

Badacze wykorzystali spektroskopię, aby obiektywnie porównać barwy zwierząt z wyglądem blasku Księżyca. Analizy wykazały, że futro pawiana i upierzenie ibisa odbijają światło w sposób najbardziej zbliżony do księżycowej poświaty. Zdaniem naukowców to właśnie ta cecha mogła sprawić, że oba zwierzęta stały się symbolami Thota. Pomysł na ten eksperyment narodził się w trakcie innego badania, w którym analizowano powiązanie egipskiego imienia Thota ze słowami oznaczającymi "coś jasnego, białego", co skojarzono z kolorem piór ibisa.

Grafika przedstawiająca egipskiego boga Thota
Bóg Thot był najczęściej przedstawiany w dwóch formach - jedna z nich ukazywała mężczyznę z głową ibisa.FaraonKrab/domena publicznaWikimedia Commons

Dwie formy staroegipskiego boga. Kluczem... blask Księżyca?

Być może nowy eksperyment położy kres trwającej od dziesięcioleci debacie.

- Egiptolodzy od dawna spekulują na temat identyfikacji boga Thota z pawianem płaszczowym - powiedziała cytowana przez phys.org Salima Ikram, egiptolog z Uniwersytetu Amerykańskiego w Kairze, która nie brała udziału w badaniach.

Według niej nowe badanie "stanowi jedno z pierwszych prawdopodobnych wyjaśnień, dlaczego pawian płaszczowy jest jednym z totemicznych zwierząt Thota".

Naukowcy podkreślają, że większość naszej wiedzy o starożytnych Egipcjanach pochodzi z wykopalisk archeologicznych, natomiast tego typu badania pozwalają zajrzeć w ich sposób myślenia: "Rzadko mamy okazję zajrzeć do ich świadomości".

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