Badania ujawniły rozległy system pod wodą. Sieć struktur na dnie morza

Paula Drechsler

Podczas ekspedycji naukowej w rejonie greckiej wyspy Milos na Morzu Egejskim naukowcy dokonali niespodziewanego odkrycia. U wybrzeży Milos, na głębokości od 100 do 230 metrów znajduje się rozległy system struktur naturalnych - jeden z największych w rejonie. Zaplanowano kolejne wyprawy, które mogą przynieść istotne informacje.

Widok satelitarny ukazujący Morze Egejskie otoczone przez lądowe obszary Grecji i Turcji oraz liczne wyspy rozmieszczone na błękitnej powierzchni morza.
W rejonie greckiej wyspy Milos, na dnie Morza Egejskiego, badacze znaleźli rozległy system.NASA, Domena publiczna, CC01.0, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.plWikimedia Commons

Złożony system struktur na dnie Morza Egejskiego

Co skrywają morza i oceany na całym świecie? Mimo rozwoju technologii i coraz lepszych narzędzi badawczych znamy jedynie niewielki ułamek tych głębin. Szacuje się, że spośród zbadanych obszarów, szczegółowej eksploracji naukowej poddano zaledwie około 5 procent wód, co pokazuje, jak wiele pozostaje nadal tajemnicą. Każdy kolejny projekt badawczy może odsłonić coś nowego.

Przykładem są nowe badania prowadzone w rejonie greckiej wyspy Milos na Morzu Egejskim (część Morza Śródziemnego). Naukowcom udało się tu zidentyfikować rozległy system podwodnych struktur znajdujących się na głębokości od 100 do 230 metrów.

Rozległe pole hydrotermalne u wybrzeży greckiej wyspy Milos

Naukowcy podczas ekspedycji METEOR M192 wykorzystali do badania dna morskiego różne innowacyjne metody, w tym autonomiczne i zdalnie sterowane pojazdy podwodne (ROV). Dzięki temu zidentyfikowali na szelfie wyspy Milos rozległe pole hydrotermalne - to wcześniej nieznane miejsce, gdzie znajdują się kominy hydrotermalne - z dna morskiego wydobywają się gorące płyny i gazy. Takie zjawiska występują często w obszarach aktywnych wulkanicznie.

- Kiedy po raz pierwszy obserwowaliśmy kominy przez kamery ROV, byliśmy oszołomieni ich różnorodnością i pięknem: od migoczących, wrzących płynów po grube osady mikrobiologiczne pokrywające kominy - powiedziała badaczka Solveig I. Bühring z MARUM Center of Marine Enviromental Science na Uniwersytecie w Bremie.

Tym samym ujawniono, że w rejonie greckiej Milos znajduje się jeden z największych znanych płytkich i średniogłębokich systemów hydrotermalnych w Morzu Śródziemnym, co znacząco poszerza obecną wiedzę na temat rozmieszczenia ujść w tym regionie.

Wielka grecka ekspedycja. W planach są kolejne badania dna morskiego

Według badaczki Paraskevi Nomikou z Narodowego Uniwersytetu Kapodistriasa w Atenach, przestrzenny układ tych skupisk kominów jest ściśle uzależniony od struktury tektonicznej wyspy. Źródła są rozmieszczone wzdłuż aktywnych uskoków tektonicznych w rejonie szelfu. Odkrycia pokazują, jak aktywne uskoki i trwające procesy geologiczne ukształtowały ewolucję tego rozległego pola kominów.

Nowe badanie dobrze obrazuje, jak ruchy skorupy ziemskiej wpływają na powstawanie hydrotermalnych systemów. Milos w Grecji staje się tym samym ważnym "laboratorium naturalnym" do badań zależności między tektoniką, wulkanizmem i hydrotermalną aktywnością. Planowane są kolejne ekspedycje w tym regionie - ponownie na wyspę Milos, do tego na wyspę Nisiros, a także podwodny wulkan Kolumbo u wybrzeży Santorini.

Wyniki badań pojawiły się na łamach czasopisma naukowego "Scientific Reports". Komunikat o odkryciu pojawił się na stronie MARUM Center of Marine Enviromental Science.

