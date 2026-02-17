W jaskiniach lodowych kryją się różnorodne mikroorganizmy, które nie zostały jeszcze dogłębnie zbadane. Naukowcy z Instytutu Biologii w Bukareszcie odkryli nietypową bakterię uwięzioną w około 5000-letniej warstwie lodu w podziemnej jaskini Scarisoara.

Bakteria uwięziona 5000 lat w lodzie zawiera geny hamujące superbakterie

Szczep bakteryjny Psychrobacter SC65A.3 od tysiącleci był zamrożony w lodowej warstwie, a po jego wydobyciu i analizie okazało się, że posiada ponad 100 genów związanych z opornością na antybiotyki i wykazuje oporność na wiele współczesnych leków antybakteryjnych. Z drugiej jednak strony może on również hamować wzrost kilku głównych antybiotykoopornych "superbakterii", co sugeruje, że w jego składzie mogą znajdować się związki lub enzymy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych. Takie substancje mogłyby stać się inspiracją do opracowania nowych leków i narzędzi biotechnologicznych.

- Badania mikroorganizmów, takich jak Psychrobacter SC65A.3, wydobytych z tysiącletnich osadów lodowych w jaskiniach, ujawniają, w jaki sposób oporność na antybiotyki ewoluowała naturalnie w środowisku, na długo przed pojawieniem się współczesnych leków - powiedziała autorka dr Cristina Purcarea.

Według badaczy nowo odkryty szczep jest oporny na powszechnie stosowane antybiotyki w leczeniu infekcji płuc, skóry i krwi - w tym trimetoprim, klindamycynę i metronidazol.

Czy jest to szansa dla medycyny?

Aby poznać skład genetyczny i potencjał biologiczny mikroorganizmów, naukowcy wywiercili 25-metrowy rdzeń lodowy reprezentujący linię czasu obejmującą 13 000 lat w części jaskini zwanej Wielką Halą. Sekwencjonowanie genomu pokazało, które geny odpowiadają za przeżycie w ekstremalnie niskich temperaturach i możliwe działanie przeciw innym bakteriom. W genomie Psychrobacter SC65A.3 naukowcy odkryli prawie 600 genów o nieznanych funkcjach, co sugeruje niewykorzystane dotąd źródło nowych mechanizmów biologicznych. Analiza genomu ujawniła również 11 genów, które potencjalnie mogą zabijać lub hamować wzrost innych bakterii, grzybów i wirusów.

Pojawia się jednak pewne zagrożenie. Skoro ten szczep ma geny oporności na antybiotyki, to istnieje ryzyko, że jeśli zostanie uwolniony do środowiska np. poprzez ocieplenie klimatu, te oporności mogą przenosić się na inne współczesne bakterie, co dodatkowo pogłębi problem oporności na antybiotyki. To oznacza, że rozpoczyna się wyścig w celu znalezienia sposobów wykorzystania tych bakterii do walki z infekcjami, zanim zdążą wyrządzić jakiekolwiek szkody.

Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Frontiers in Microbiology.

