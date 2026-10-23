Będzie muzeum na wzór tych z Londynu i Nowego Jorku. Pierwszy krok zrobiony

W skrócie Polska Akademia Nauk utworzyła konsorcjum, które ma opracować koncepcję nowoczesnego Muzeum Historii Naturalnej wzorowanego na placówkach w Londynie czy Nowym Jorku.

Instytucja ma łączyć funkcje badawcze z ekspozycją bezcennych zbiorów przyrodniczych, takich jak skamieniałości, meteoryty oraz okazy zwierząt, i służyć popularyzacji nauki.

W PAN Muzeum Ziemi w Warszawie można obecnie obejrzeć wystawę o wielkich ssakach epoki lodowcowej, której główną atrakcją jest zrekonstruowany szkielet słonia leśnego.

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Choć nasze uczelnie i instytuty posiadają ogromne kolekcje skamieniałości, meteorytów czy okazów zwierząt, dotychczas wciąż brakowało jednego miejsca, które potrafiłoby opowiedzieć historię życia na Ziemi w nowoczesny i atrakcyjny sposób. W końcu ma się to zmienić! Polska Akademia Nauk rozpoczęła działania zmierzające do stworzenia Muzeum Historii Naturalnej w Warszawie. Właśnie powołano konsorcjum, które ma przygotować podstawy całego przedsięwzięcia.

Polska chce własnego muzeum historii naturalnej

Za projektem stoją trzy jednostki PAN: Instytut Paleobiologii, Muzeum i Instytut Zoologii oraz PAN Muzeum Ziemi. Ich współpraca ma pomóc w stworzeniu nowoczesnej instytucji na wzór czołowych muzeów historii naturalnej na świecie, takich jak te w Londynie czy Nowym Jorku.

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Ale nie chodzi tylko o wystawienie fotogenicznych szkieletów dinozaurów czy innych prehistorycznych zwierząt. Przyszłe muzeum ma być również miejscem prowadzenia badań nad ewolucją życia, historią naszej planety czy różnorodnością organizmów. Ważną rolę odegrają także wystawy oraz działalność edukacyjna.

Przyszłe Muzeum Historii Naturalnej będzie jednocześnie centrum badań, miejscem ekspozycji bezcennych kolekcji przyrodniczych i przestrzenią dla spotkań nauki ze społeczeństwem.

Prehistoryczny olbrzym już czeka w Warszawie

Potencjał polskich zbiorów można zobaczyć na wystawie "Wielkie ssaki epoki lodowcowej" w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. Jedną z jej największych atrakcji jest naturalnej wielkości rekonstrukcja szkieletu słonia leśnego. Szczątki tego olbrzyma odkryto w centrum stolicy w 1962 roku. Na miejscu można obejrzeć również autentyczne pozostałości zwierzęcia.

W przyszłym muzeum podobne obiekty mają pomagać w opowiadaniu o dawnym świecie i zmianach zachodzących na Ziemi.

Co dalej z projektem PAN?

Powołane konsorcjum ma opracować koncepcję naukową, wystawienniczą i edukacyjną muzeum, a także przygotować rozwiązania prawne i organizacyjne. Jednym z pomysłów jest stworzenie wspólnego systemu informacji o kolekcjach PAN. Dzięki niemu łatwiej będzie odnajdywać dane o zbiorach i wykorzystywać je w badaniach, nawet jeśli pozostaną w różnych instytucjach.

Warto przy tym jednak zaznaczyć, że decyzja o powołaniu konsorcjum nie oznacza jeszcze, że muzeum powstanie w konkretnej lokalizacji. Nie ustalono też jego ostatecznej formy prawnej ani struktury.

Trudno w to uwierzyć, ale Polska pozostaje dziś jedynym dużym krajem europejskim bez nowoczesnego muzeum historii naturalnej. Tymczasem podobne placówki w Berlinie, Londynie, Paryżu czy, poza Europą np. Nowym Jorku co roku odwiedzają miliony ludzi. To dopiero etap przygotowań, ale pierwszy, konkretny krok w stronę instytucji, która ma połączyć polskie zbiory przyrodnicze i udostępnić je szerokiej publiczności.

Źródła: PAN, Interia Geekweek



