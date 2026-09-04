BepiColombo w kluczowej fazie. Orbitery polecą w kierunku planety Merkury

Dawid Długosz

Dawid Długosz

BepiColombo to wspólna misja agencji ESA oraz JAXA, której celem jest Merkury. Start odbył się kilka lat temu i dziś 3 września nastąpi kluczowy moment. Dwie sondy kosmiczne odłączą się od głównego modułu. Następnie wejdą na orbitę planety najbliższej Słońcu i rozpoczną jej badania.

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Sonda BepiColombo z panelami słonecznymi na orbicie wokół Merkurego na tle gwiazd
BepiColombo w kluczowej fazie. Orbitery polecą w kierunku planety Merkury.ESA/ATG medialabmateriały prasowe

W skrócie

  • Trzeciego września 2026 r. dwa orbitery misji BepiColombo odłączają się od głównego modułu, rozpoczynając kluczowy etap podróży w kierunku planety Merkury.
  • Sondy MPO i Mio wejdą w grawitację Merkurego w listopadzie, a wejście na docelowe orbity oraz rozpoczęcie badań naukowych zaplanowano odpowiednio na marzec i kwiecień 2027 r.
  • Misja BepiColombo, w której swój wkład mieli polscy specjaliści z Centrum Badań Kosmicznych PAN, ma na celu najdokładniejsze w historii zbadanie Merkurego i jego pola magnetycznego.
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Misja kosmiczna BepiColombo rozpoczęła się już w 2008 r., kiedy to odbył się start sondy opracowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) oraz japońską JAXA. 3 września przedsięwzięcie wchodzi w nową fazę i wkrótce dwa orbitery odłączą się od głównego modułu.

Dwie sondy z misji BepiColombo zostaną odłączone

W ramach trwającej już kilka lat misji sonda BepiColombo zbliżyła się kilka razy do Merkurego, nad którym wykonała przeloty. Dziś odbędzie się kluczowy moment. Z głównego modułu odłączą się dwa mniejsze statki, które następnie wejdą na orbitę planety.

Europejska Agencja Kosmiczna zaplanowała rozłączenie na godzinę 14:00 czasu w Polsce. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo i będzie je można obejrzeć poniżej.

Od modułu zasilającego odłączą się dwie sondy kosmiczne. Pierwszą z nich jest Mercury Planetary Orbiter (MPO) agencji ESA. Drugi to Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO lub Mio) Japończyków z JAXA. Pozostaną jednak w całości jeszcze przez kilkanaście tygodni.

Sondy misji Bepicolombo wejdą na orbitę planety Merkury za kilka miesięcy

Z informacji przekazanych przez ESA wynika, że sondy MPO i Mio wejdą w grawitację Merkurego 21 listopada br. 9 lub 10 grudnia mają się rozłączyć. Mio trafi docelowo na orbitę 590 x 11640 km.

16 grudnia MPO zrzuci osłonę termiczną i poleci w kierunku finalnej orbity (480 x 1500 km), którą osiągnie 10 marca 2027 r. Badania naukowe mają rozpocząć się 6 kwietnia.

"Wśród kilku badań BepiColombo wykona pełną mapę Merkurego w różnych długościach fal. Będzie badać mineralogię i skład pierwiastkowy planety, określi, czy wnętrze planety jest stopione, a także zbada zasięg i pochodzenie pola magnetycznego Merkurego" - wyjaśnia ESA w opisie misji.

BepiColombo to misja kosmiczna, która ma pozwolić na najdokładniejsze zbadanie planety Merkury w historii. Wcześniej jedynym statkiem, który dotarł do tego świata, był Mariner 10 wystrzelony w 1973 r. Warto dodać, że odbywająca się misja ma polski wkład. Specjaliści z Centrum Badań Kosmicznych PAN brali udział w projektowaniu, wykonaniu oraz testowaniu jednego z podsystemów MERTIS.

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