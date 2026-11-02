Betelgeza. Towarzysz wielkiej gwiazdy przemieszcza się przez jej atmosferę

W skrócie Towarzyszka gwiazdy Betelgeza, obiekt Siwarha, przemieszcza się bezpośrednio przez jej rozległą atmosferę, tworząc ślad przypominający ruch motorówki na wodzie.

Analizy przeprowadzone przy użyciu radioteleskopów VLA i ALMA wykazały, że obecność Siwarhy wpływa na kształt atmosfery Betelgezy, która zmienia się między formą jajowatą a kulistą.

Po tzw. Wielkim Przyciemnieniu z 2020 roku Betelgeza powróciła do swojego pierwotnego kształtu, a potwierdzona w tym roku Siwarha odpowiada za cykliczne zmiany jasności gwiazdy.

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Betelgeza to gwiazda, która przyciąga uwagę astronomów od wielu lat. Czerwony nadolbrzym ulega ściemnieniom jasności, co stanowiło zagadkę od dawna. Jakiś czas temu udało się ją rozwiązać i okazało się, że odpowiada za to obiekt towarzyszący o nazwie Siwarha. Uczeni zdołali odkryć kolejne tajemnice tego układu podwójnego.

Siwarha przechodzi przez rozległą atmosferę gwiazdy Belelgeza

Analizując dane zebrane w latach 2021-2026 za pomocą radioteleskopów Karl G. Jansky Very Large Array w Nowym Meksyku oraz Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) w Chile, grupa naukowców zdołała ustalić, że Betelgeza jest "nękana" przez kosmicznego poltergeista. Co to oznacza?

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Przeprowadzone obserwacje wykazały, że Siwarha w rzeczywistości przecina bardzo rozległą atmosferę nadętego czerwonego nadolbrzyma. W ten sposób pozostawia ślad, który można porównać do motorówki na tafli wody.

Towarzyszka ta krąży tak blisko gwiazdy, że faktycznie przemieszcza się przez jej rozległą atmosferę

Badania wykazały, że atmosfera Betelgezy może przybierać kształt jaja, gdy Siwarha znajduje się dalej. Natomiast przy zbliżeniu ma ona bardziej kulistą formę.

Betelgeza powróciła do normy po Wielkim Przyciemnieniu

Te same obserwacje wykazały, że Betelgeza odzyskała swój kształt po tzw. Wielkim Przyciemnieniu, do którego doszło w 2020 r. Wtedy doszło do wyrzucenia znacznej ilości gazu i pyłu. Do tego stopnia, że zaobserwowano najmniejszy blask od ponad 100 lat.

Betelgeza przechodzi cykl zmiany jasności co około 2100 dni. Niegdyś sądzono, że znajdujący się około 650 lat świetlnych od nas czerwony nadolbrzym może przemienić się w supernową i dojdzie do potężnej eksplozji. Z czasem okazało się, że za zjawisko odpowiada mniejsza gwiazda sąsiadująca o nazwie Siwarha, której istnienie potwierdzono wcześniej w tym roku.