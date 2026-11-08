Naukowcy wyjaśniają cud biblijny

Czy opisane w Biblii rozstąpienie się Morza Czerwonego mogło być wywołane przez naturalne zjawiska pogodowe? Symulacje komputerowe wykazały, że mogły mieć w tym swój udział silne wiatry.

Opowieść o Mojżeszu, który rozdzielił wody Morza Czerwonego, od wieków należy do najbardziej rozpoznawalnych historii biblijnych. Amerykańscy naukowcy badali ten opisany w Starym Testamencie cud. Okazało się, że ruch wiatru mógł spowodować utworzenie mostu lądowego w jednym miejscu. Dzięki temu Izraelici mogliby bezpiecznie przejść przez odsłonięte dno morza.

Pytanie, czy był to prawdziwy cud, czy też efekt sprzyjającej pogody, od zawsze nurtowało naukowców. Według biblijnej relacji Izraelici uciekający z Egiptu znaleźli się w sytuacji bez wyjścia. Z jednej strony mieli morze, z drugiej ścigające ich wojska faraona. Wówczas Mojżesz miał wyciągnąć rękę nad wodami, a te rozstąpiły się, odsłaniając drogę, którą przeszli ludzie.

Badacze postanowili sprawdzić, czy podobny przebieg wydarzeń można odtworzyć przy wykorzystaniu znanych praw fizyki. Zespół amerykańskich naukowców przygotował w tym celu symulacje komputerowe, uwzględniające m.in. ukształtowanie terenu, głębokość wody i oddziaływanie silnego wiatru.

Wyniki pokazały, że silny wiatr wschodni, wiejący w nocy, mógł odepchnąć wodę. W określonych warunkach odsłoniłoby to fragment płytkiego dna, tworząc naturalny korytarz, którym można by przejść na drugą stronę.

Carl Drews, główny autor badania, skupił się na obszarze wschodniej delty Nilu. Według jego rekonstrukcji geograficznej, około 3000 lat temu znajdowała się tam płytka laguna przybrzeżna, do której uchodziła jedna z odnóg rzeki. Układ terenu miał pozwalać na powstawanie tymczasowego przejścia pod wpływem silnego wiatru.

4 kilometry drogi w 4 godziny. Badacze sprawdzili fizyczne możliwości biblijnego cudu nad Morzem Czerwonym

W symulacji uwzględniono wiatr wiejący ze wschodu z prędkością ponad 100 km/h. Utrzymujące się przez dłuższy czas podmuchy faktycznie powodowały przesuwanie się mas wody w kierunku przeciwnym do ruchu wiatru, co w rezultacie odsłaniało płytkie dno zbiornika. Model wykazał, że mogłaby powstać droga lądowa o długości do 4 km i szerokości nawet 5 km, dostępna przez około 4 godziny.

Mimo interesujących wyników naukowcy nie potwierdzili historycznej ucieczki Izraelitów przez Morze Czerwone. Symulacje wykazały jedynie, że opisane w Biblii zjawisko mogło mieć fizyczne uzasadnienie. Nie dowodzą jednak, że wydarzyło się to w dokładnie taki sposób ani że wskazany obszar był rzeczywistym miejscem przeprawy.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Plos One, otwiera się w nowym oknie.



