Podwodne życie jak z innej planety

Zwierzę, nazwane "ogórkiem morskim" i 56 innych gatunków morskich zostało zidentyfikowane w ciągu dwóch tygodni przez naukowców z Ocean Census Network. Nowe stworzenia odkryto podczas wyprawy do podmorskiego kanionu Mar del Plata w Argentynie w sierpniu 2025 roku. Wyprawa koncentrowała się na zbiegu Brazylii i Malwin, gdzie ciepłe prądy subtropikalne zderzają się z zimnymi wodami subantarktycznymi, bogatymi w składniki odżywcze. Dzięki temu występują tam społeczności tętniące bioróżnorodnością. Rok później przeprowadzono dalsze analizy.

Podczas misji zdalnie sterowany pojazd SuBastian zszedł na głębokość prawie 4 tys. metrów. Poszukiwania były transmitowane na żywo na całym świecie, gromadząc około 4 mln widzów i generując prawie 22 mln wyświetleń. Oglądający mieli szansę zobaczyć zwierzęta i krajobrazy, które normalnie nie są dostępne dla ludzkiego oka. Była to m.in. jaskrawopomarańczowa rozgwiazda, która przypominała Patricka ze SpongeBoba Kanciastoportego. Pomimo swojej sławy, jaką zdobyła w trakcie i po wyprawie, rozgwiazda nie została uznana za nowy gatunek i pozostała nietknięta.

Rozgwiazda przypominająca Patricka z kreskówki dla dzieci. ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute materiał zewnętrzny

- Odkrycie 57 nowych gatunków w zaledwie dwa tygodnie pokazuje, jak bardzo głębiny morskie są jeszcze niepoznane - mówi Michelle Taylor, dyrektor ds. naukowych w Ocean Census.

Na dnie Atlantyku kwitnie głębinowe życie

Prócz słynnej rozgwiazdy zidentyfikowano jeszcze 20 widłonogów, czyli maleńkich skorupiaków planktonowych, a także 22 szkarłupnie - w tym strzykwy morskie i liliowce, 14 parzydełkowców, m.in. koralowce ośmiornicowe i zagrożone gatunki morskie, piórówki oraz jednego łódkonoga. Widać więc ogromną różnorodność, również w wyglądzie zwierząt, który niekiedy jest dość dziwaczny.

Podczas wyprawy natrafiono także na koralowce ośmiornicowe ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute. materiał zewnętrzny

Jednym z najbardziej niezwykłych organizmów, które odkryto, jest strzykwa morska nazwana Loki. Ta popularna nazwa została mu nadana przez wyrostki przypominające rogi, a kojarzone z postacią z mitologii nordyckiej.

- Wyprawa do kanionu Mar del Plata poruszyła wyobraźnię opinii publicznej, gdy po raz pierwszy transmitowaliśmy na żywo z argentyńskich głębin morskich, odkrywając potencjalne nowe gatunki morskie - powiedziała dr Jyotika Virmani, dyrektor wykonawcza Schmidt Ocean Institute.

- Wyniki pokazują, jak potężny efekt daje połączenie światowej klasy technologii i wiedzy specjalistycznej z międzynarodową współpracą naukową. Dzięki odkryciu nowych gatunków naukowcy poszerzyli naszą wiedzę na temat życia morskiego w południowym Atlantyku, a dzięki projektowi "Ocean Census" zapewnili globalny dostęp do tych danych.

110-metrowy, najnowocześniejszy statek badawczy Schmidt Ocean Institute, Falkor, który służył jako baza operacyjna dla wyprawy głębinowej w sierpniu 2025 roku Misha Vallejo Prut materiał zewnętrzny

Ta podróż jest jednak daleka od zakończenia. Główny badacz dr Daniel Lauretta i jego zespół planują kontynuację wyprawy. Termin przypisano na luty/marzec 2027 roku - popłyną wtedy do innego kanionu podwodnego, w którym spodziewany jest wysoki poziom endemizmu. Mogą tam wystąpić gatunki niespotykane nigdzie indziej na planecie.



