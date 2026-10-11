Blue Origin prezentuje Power Tower. Czysta energia na Księżycu

W skrócie Blue Origin zaprezentowało Power Tower, czyli 20-metrową wieżę energetyczną, która ma zwiększyć podaż energii słonecznej na Księżycu.

System rozkładanych paneli słonecznych zaprojektowano tak, aby dostarczał ponad 10 kilowatów mocy na potrzeby bazy księżycowej na południowym biegunie.

Projekt jest rozwinięciem koncepcji LAMPS opracowanej przez Honeybee Robotics i ma wspierać przyszłe sieci energetyczne, zasilając urządzenia poza lądownikiem.

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Blue Origin szykuje się do wysłania pierwszego lądownika na Księżyc. Mowa o Blue Moon, który obecnie znajduje się na etapie testów prowadzonych we współpracy z agencją NASA. Firma Jeffa Bezosa wiąże ze Srebrnym Globem bardziej dalekosiężne plany i zaprezentowała rozwiązanie o nazwie Power Tower.

Wieża energetyczna Power Tower zwiększy podaż energii słonecznej na Księżycu

Power Tower to duża wieża energetyczna, której celem jest zwiększenie podaży energii słonecznej na Księżycu. Jest to rozwiązanie, które pozwoli w przyszłości zaopatrzyć wybrane regiony Srebrnego Globu w odpowiednią ilość energii, która będzie niezbędna w trakcie realizowania kolejnych misji.

"Nasza Wieża Energetyczna to system paneli słonecznych o wysokości 20 metrów, rozkładany pionowo. Zaprojektowano go tak, aby dostarczał ponad 10 kilowatów mocy na potrzeby funkcjonowania bazy księżycowej na południowym biegunie Księżyca" - wyjaśnia Blue Origin.

Przy okazji firma udostępniła wideo w serwisie X, na którym można zobaczyć proces rozkładania paneli słonecznych w trakcie testu przeprowadzonego na Ziemi 22 lipca 2026 r. Z podstawy wysuwa się maszt. Następnie ze środka rozchodzą się ramiona, a potem rozkładane są panele.

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"Jej modułowa architektura będzie wspierać przyszłe sieci naziemne, przekazując energię poza lądownik - do urządzeń i systemów, które najbardziej jej potrzebują" - dodaje Blue Origin w opisie projektu.

Blue Origin chce wysłać Power Tower na południowy biegun Księżyca

Obecnie celem wielu z planowanych misji księżycowych jest południowy biegun naturalnego satelity Ziemi. To tam NASA i Chiny chcą wysłać z czasem astronautów. Dlatego Blue Origin zakłada, że Power Tower będzie doskonałym rozwiązaniem, które będzie można wykorzystać w tym obszarze Srebrnego Globu.

Na razie nie wiadomo, czy NASA wykaże zainteresowaniem tym pomysłem i na przykład wykorzysta Power Tower w trakcie budowy stacji księżycowej Moon Base. Jest to jednak prawdopodobne.

Sam pomysł jest rozwinięciem koncepcji o nazwie Lunar Array Mast and Power System (LAMPS), opracowanej przez firmę Honeybee Robotics (spółkę zależną Blue Origin). NASA testowała to rozwiązanie w 2024 r. w Centrum Kosmicznym im. Johnsona w Houston.