SpaceX szykuje się do kolejnego lotu Starshipa, a tymczasem Blue Origin należące do Jeffa Bezosa szykuje się do drugiego startu własnej rakiety New Glenn, która dotychczas odbyła tylko jedną misję. Ogromna konstrukcja jest szykowana do lotu, którego celem jest Mars, gdzie NASA wysyła dwie nowe sondy kosmiczne.

Rakieta New Glenn szykowana do drugiego startu

Pierwszy lot New Glenn również początkowo miał zrealizować misję dla NASA, ale plany te zmieniono i ostatecznie Blue Origin wystrzeliło inny ładunek. Drugi lot tej ogromnej konstrukcji ma odbyć się pod koniec tego miesiąca lub w listopadzie.

Drugi lot wielkiej rakiety Blue Origin odbędzie się ze stanowiska na Florydzie na przylądku Canaveral. W sieci udostępniono wideo, na którym uchwycono transport ogromnej konstrukcji. Widzimy, że do przewiezienia boostera wykorzystano specjalną platformę.

New Glenn to ogromna rakieta. Po ustawieniu na stanowisku startowym będzie miała wysokość 98 metrów. To mniej niż Starship testowany przez SpaceX, który ma 120 metrów wysokości, ale nadal jest to wielka konstrukcja, która robi wrażenie.

Docelowo pierwszy stopień nowej rakiety Blue Origin ma być odzyskiwany i będzie lądował na specjalnej barce. Podczas pierwszego startu nie udało się tego dokonać.

Rakieta Blue Origin wystrzeli sondy NASA ESCAPADE na Marsa

Drugi lot New Glenn będzie zarazem pierwszym, który zrealizuje start dla NASA. Blue Origin wystrzeli dwie bliźniacze sondy dla misji ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers), której celem jest Mars. Statki o nazwach Blue i Gold przybyły na Florydę w zeszłym miesiącu i zostały złożone przez firmę Rocket Lab.

Celem misji ESCAPADE jest lepsze poznanie atmosfery Marsa. Dwie sondy kosmiczne znajdą się na orbicie Czerwonej Planety, gdzie będą badać wpływ wiatru słonecznego i pogody kosmicznej.

ESCAPADE to pierwsza misja na Marsa, która składa się z więcej niż jednej sondy kosmicznej. Oba statki mają zbierać dane z różnych lokalizacji, co pozwoli na lepsze poznanie atmosfery Czerwonej Planety i zmian zachodzących w czasie w magnetosferze.

