Błyskawice na Jowiszu mogą być nawet milion razy silniejsze niż na Ziemi
Jowisz to wielka planeta, w której atmosferze występują zjawiska nieporównywalnie potężniejsze od tych, które mamy na Ziemi. Obejmuje to również wyładowania elektrostatyczne. Grupa naukowców przeanalizowała dane zebrane przez sondę Juno agencji NASA. Te sugeruję, że błyskawice na Jowiszu mogą być nawet milion razy silniejsze od tych na naszym świecie.
Jowisz to największa planeta Układu Słonecznego, gdzie zachodzą ogromne zjawiska. Na przykład burze mogą być wielkości całych planet i trwać latami. Uczeni postanowili przyjrzeć się dokładniej błyskawicom gazowego olbrzyma i doszli do bardzo ciekawych wniosków.
Sonda Juno uchwyciła potężne błyskawice na Jowiszu
Obserwacje błyskawic na Jowiszu są utrudnione. Wynika to z faktu, że po oświetlonej stronie planety gubią się w całej atmosferze i ciężko je dostrzec. Znacznie lepiej widać je po ciemnej stronie, ale obserwacje z Ziemi są tutaj utrudnione. Na szczęście z pomocą przychodzi sonda Juno agencji NASA, która bada gazowego olbrzyma od lat.
Sonda Juno w trakcie przelotów nad Jowiszem zbiera dane również z jego nieoświetlonej strony i to właśnie te obrazy postanowiła lepiej zbadać grupa naukowców, którą przewodził Michael Wong, planetolog z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.
Grupa naukowców skupiła się na emisjach radiowych, które przechwycił główny instrument sondy Juno. Wybór był nieprzypadkowy. Tego typu informacje można wykorzystać do dokładniejszych obliczeń siły piorunów występujących w atmosferze Jowisza. Uzyskane wyniki przebiły najśmielsze oczekiwania badaczy.
Pioruny na Jowiszu nawet milion razy silniejsze niż na Ziemi
Pewnym utrudnieniem w badaniach była częstotliwość burz w pasach planety. Jednak w 2021 i 2022 r. Jowisz pod tym względem w obszarach równikowych był względnie spokojny. Dzięki temu uczeni mogli skupić się na jednej dużej burzy w atmosferze.
Dane zebrane przez sondę Juno wykazały, że moc wahała się od około błyskawicy ziemskiej do 100 lub większej. Jednak te szacunki mogą być nietrafione, co podkreślają uczeni. Wynika to z faktu, że emisje fal porównywano na różnych długościach i ostatecznie wniosek może być inny. Jaki?
Naukowcy wyjaśniają, że rzeczywista siła błyskawic na Jowiszu może być nie 100, a nawet milion razy większa niż na Ziemi! Wiąże się to m.in. z innym składem atmosfery planet, co też wpływa na konwekcję. Sam proces powstawania wyładowań elektrostatycznych jest prawdopodobnie bardzo zbliżony.