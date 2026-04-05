Jowisz to największa planeta Układu Słonecznego, gdzie zachodzą ogromne zjawiska. Na przykład burze mogą być wielkości całych planet i trwać latami. Uczeni postanowili przyjrzeć się dokładniej błyskawicom gazowego olbrzyma i doszli do bardzo ciekawych wniosków.

Sonda Juno uchwyciła potężne błyskawice na Jowiszu

Obserwacje błyskawic na Jowiszu są utrudnione. Wynika to z faktu, że po oświetlonej stronie planety gubią się w całej atmosferze i ciężko je dostrzec. Znacznie lepiej widać je po ciemnej stronie, ale obserwacje z Ziemi są tutaj utrudnione. Na szczęście z pomocą przychodzi sonda Juno agencji NASA, która bada gazowego olbrzyma od lat.

Sonda Juno w trakcie przelotów nad Jowiszem zbiera dane również z jego nieoświetlonej strony i to właśnie te obrazy postanowiła lepiej zbadać grupa naukowców, którą przewodził Michael Wong, planetolog z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.

Zielony punkt to błyskawica, którą uchwycono w atmosferze Jowisza. NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS Image processing by Kevin M. Gill © CC BY NASA

Grupa naukowców skupiła się na emisjach radiowych, które przechwycił główny instrument sondy Juno. Wybór był nieprzypadkowy. Tego typu informacje można wykorzystać do dokładniejszych obliczeń siły piorunów występujących w atmosferze Jowisza. Uzyskane wyniki przebiły najśmielsze oczekiwania badaczy.

Pioruny na Jowiszu nawet milion razy silniejsze niż na Ziemi

Pewnym utrudnieniem w badaniach była częstotliwość burz w pasach planety. Jednak w 2021 i 2022 r. Jowisz pod tym względem w obszarach równikowych był względnie spokojny. Dzięki temu uczeni mogli skupić się na jednej dużej burzy w atmosferze.

Dane zebrane przez sondę Juno wykazały, że moc wahała się od około błyskawicy ziemskiej do 100 lub większej. Jednak te szacunki mogą być nietrafione, co podkreślają uczeni. Wynika to z faktu, że emisje fal porównywano na różnych długościach i ostatecznie wniosek może być inny. Jaki?

Naukowcy wyjaśniają, że rzeczywista siła błyskawic na Jowiszu może być nie 100, a nawet milion razy większa niż na Ziemi! Wiąże się to m.in. z innym składem atmosfery planet, co też wpływa na konwekcję. Sam proces powstawania wyładowań elektrostatycznych jest prawdopodobnie bardzo zbliżony.

