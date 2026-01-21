Rzadkie odkrycia archeologiczne w rejonie zamku Skipsea

Niektóre miejsca wydają się doskonale poznane - obecne w podręcznikach, opisane w setkach publikacji i odwiedzane przez tysiące ludzi. Z biegiem czasu okazuje się jednak, że ta wiedza bywa niepełna, a historia skrywa więcej tajemnic, niż mogłoby się wydawać. Rozwój innowacyjnych metod badawczych i zaangażowanie naukowców w nowe projekty sprawiają, że możliwe staje się uzupełnianie tych luk w wiedzy. Dzięki temu badacze potrafią dziś rzucić nowe światło np. na dzieje konkretnych miejsc, a nawet na losy całych społeczności.

Tak jest również w przypadku nowego odkrycia, którego dokonano w Anglii. Badania archeologiczne prowadzone w hrabstwie East Yorkshire w rejonie zamku Skipsea ujawniły wiele rzadkich znalezisk, które sugerują, iż na opracowywanym terenie wieki temu istniał bogaty ośrodek, który mógł być miejscem ważnych politycznych spotkań. Zdaniem naukowców znaleziska zmieniają dotychczasowe ustalenia na temat tego, jak wyglądało życie w tym rejonie ponad tysiąc lat temu.

Bogate centrum sprzed podboju Normanów

W East Yorkshire w Anglii znajdują się relikty zamku Skipsea, rezydencji typu motte, którą wzniósł w 1086 r. Drogo de la Beuvrière na ogromnym kopcu z epoki żelaza. Drogo de la Beuvrière był kompanem normandzkiego księcia Wilhelma Zdobywcy, który po podboju Anglii został jej królem. Archeolodzy pracujący w pobliżu zamku Skipsea, na polu znanym jako Sparrow Croft, natrafili na serię rzadkich znalezisk, które sugerują, że przed normańskim podbojem Anglii w rejonie tym znajdował się bogaty anglosaski ośrodek.

Badania w rejonie Skipsea są dla badaczy szczególnie interesujące, ponieważ obszar ten miał należeć do ostatniego anglosaskiego króla Anglii, Harolda Godwinsona, zanim teren stał się centrum posiadłości Lordów Holderness po podboju Normanów. Zdaniem badaczy nowe odkrycia to rzadkość w Anglii, a ich identyfikacja zmienia sposób postrzegania życia w wiekach poprzedzających podbój tych terenów przez Normanów. Wykopaliska prowadzone przez Uniwersytet w Yorku doprowadziły bowiem do odsłonięcia dowodów świadczących o wysokim statusie miejsca, co sugeruje, że mógł tam bywać sam anglosaski władca.

Ślad anglosaskiej potęgi. Archeolodzy liczą na kolejne odkrycia

Wśród kluczowych znalezisk wymieniono pozostałości średniowiecznej słodowni wraz z piecem suszarniczym i glinianą podłogą. Była to budowla z 750-850 n.e., o szkieletowej strukturze z plecionki pokrytej gliną. Odnotowano też ślady świadczące o istnieniu w pobliżu słodowni wieży strażniczej lub dzwonnicy kościoła. Pod słodownią archeolodzy odkryli natomiast obszerną drewnianą salę, która mogła być przeznaczona do ucztowania i spotkań politycznych. Wszystkie te dowody sugerują, że miejsce to mogło przez lata pełnić funkcję "centrum władców" w anglosaskim krajobrazie.

- Właściwie wiemy stosunkowo niewiele o tym okresie w historii Anglii, a dokonywanie nowych odkryć tego typu zdarza się wyjątkowo rzadko. Chociaż nie znaleźliśmy jeszcze żadnych dowodów na to, że Harold Godwinson kiedykolwiek odwiedził Skipsea, nasze odkrycia wpisują się w krajobraz ukształtowany przez władzę i bogactwo w późnym okresie anglosaskim - zaznacza dr Jim Leary z Wydziału Archeologii Uniwersytetu w Yorku.

Najnowsze odkrycia w rejonie Skipsea to efekt wieloletniego projektu badawczego. Archeolodzy są obecnie w połowie prac na tym stanowisku i liczą na to, że jeszcze wiele uda się odkryć. Kolejne znaleziska mogłyby pomóc ujawnić tajemnice dawnych władców, pokazując, jak zorganizowana była władza, przemysł i życie codzienne we wschodniej Anglii w wiekach poprzedzających podbój Normanów.

Komunikat o nowych odkryciach udostępnił Uniwersytet w Yorku. Prace archeologów na stanowisku w Skipsea zostaną zaprezentowane w serialu dokumentalnym BBC "Digging for Britain".

