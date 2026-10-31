Bolało i słabo widział. Znaleźli w jego oczach 11 żywych pasożytów

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

71-letni rolnik z Korei Południowej zgłosił się do szpitala, by przygotować się do operacji zaćmy. Podczas badań lekarze odkryli jednak znacznie poważniejszy problem. W jego oczach znajdowało się 11 żywych nicieni. Część zdążyła już osiągnąć dojrzałość rozrodczą, a nawet złożyć zapłodnione jaja, z których zaczęły rozwijać się larwy.

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Obraz mikroskopowy pasożyta thelazia callipaeda z widocznymi wewnątrz larwami
Swędzenie i niewyraźne widzenie miały zaskakującą przyczynę. W oczach mężczyzny rozmnażały się pasożytyJi Eun Song and Kyuseong Jo/NEJMdomena publiczna

Przypadek opisany przez południowokoreańskich lekarzy na łamach "New England Journal of Medicine" pokazuje, jak nietypowy przebieg może mieć zakażenie pasożytnicze. Mężczyzna przez około dwa miesiące zmagał się z nawracającym zaczerwienieniem oczu, niewyraźnym widzeniem i uczuciem obecności ciała obcego.

Podczas diagnostyki okazało się, że za dolegliwości odpowiadają nicienie z gatunku Thelazia callipaeda. To pasożyty, których naturalnymi żywicielami są przede wszystkim psy i koty, u ludzi zakażenia występują rzadko.

11 żywych nicieni w oczach

Lekarze zdecydowali się na mechaniczne usunięcie pasożytów. W takich przypadkach jest to standardowe postępowanie, zamiast stosowania leków przeciwpasożytniczych nicienie usuwa się bezpośrednio z oka. Po podaniu znieczulenia miejscowego specjaliści wykorzystali cienkie pęsety, aby ostrożnie wydobyć wszystkie osobniki.

Łącznie usunięto 11 żywych, półprzezroczystych robaków o długości od 11 do 20 mm. Badanie mikroskopowe potwierdziło, że należą do gatunku Thelazia callipaeda. Szczególną uwagę lekarzy zwrócił stan niektórych samic - były ciężarne i zawierały rozwijające się larwy. Część zapłodnionych jaj zdążyła już przejść do pierwszego stadium larwalnego.

Szczególnie interesujące w tym przypadku jest to, że znaleźliśmy wiele żywych robaków w obu oczach, w tym ciężarne samice zawierające rozwijające się larwy. Oznacza to, że pasożyty osiągnęły dojrzałość rozrodczą w ludzkim oku
wyjaśniła Ji Eun Song, okulistka ze szpitala Kangwon National University Hospital i główna autorka opisu przypadku.

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Karolina Majchrzak
Karolina Majchrzak

Jak pasożyty trafiają do ludzkiego oka?

Nicienie z rodzaju Thelazia przenoszą muchówki żywiące się łzami i wydzielinami z oczu zwierząt. Podczas żerowania owady mogą wprowadzić do worka spojówkowego larwy trzeciego stadium rozwoju. W oku pasożyty dojrzewają, rozmnażają się i składają jaja. Kolejne larwy mogą następnie zostać pobrane przez inne muchówki, które przenoszą je na następnych żywicieli.

U ludzi cykl ten zazwyczaj nie jest kontynuowany, ponieważ człowiek nie uczestniczy w dalszym przekazywaniu pasożytów. Tym bardziej nietypowy jest opisany przypadek, w którym samice zdołały rozmnożyć się w ludzkim oku.

Po usunięciu nicieni pacjent szybko wrócił do zdrowia. Przez pięć miesięcy pozostawał pod obserwacją lekarzy, ale nie wystąpiły u niego kolejne objawy ani oznaki nawrotu zakażenia. Operację zaćmy, z którą pierwotnie zgłosił się do szpitala, zaplanowano na kolejny miesiąc.

Choć zakażenia nicieniami z rodzaju Thelazia u ludzi są rzadkie, lekarze zwracają uwagę na doniesienia o ich występowaniu także poza Azją. W ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych udokumentowano co najmniej jeden dodatkowy gatunek z tego rodzaju zdolny do zakażania człowieka - łącznie znane są już zatem trzy, które mogą wywoływać takie infekcje.

Mam nadzieję, że ten przypadek zwiększy świadomość zarówno lekarzy, jak i opinii publicznej, że nietypowych przyczyn dolegliwości okulistycznych nie należy pomijać, zwłaszcza gdy objawy utrzymują się przez dłuższy czas
podsumowuje autorka opisu przypadku.


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