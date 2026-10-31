Bolało i słabo widział. Znaleźli w jego oczach 11 żywych pasożytów

Przypadek opisany przez południowokoreańskich lekarzy na łamach "New England Journal of Medicine" pokazuje, jak nietypowy przebieg może mieć zakażenie pasożytnicze. Mężczyzna przez około dwa miesiące zmagał się z nawracającym zaczerwienieniem oczu, niewyraźnym widzeniem i uczuciem obecności ciała obcego.

Podczas diagnostyki okazało się, że za dolegliwości odpowiadają nicienie z gatunku Thelazia callipaeda. To pasożyty, których naturalnymi żywicielami są przede wszystkim psy i koty, u ludzi zakażenia występują rzadko.

11 żywych nicieni w oczach

Lekarze zdecydowali się na mechaniczne usunięcie pasożytów. W takich przypadkach jest to standardowe postępowanie, zamiast stosowania leków przeciwpasożytniczych nicienie usuwa się bezpośrednio z oka. Po podaniu znieczulenia miejscowego specjaliści wykorzystali cienkie pęsety, aby ostrożnie wydobyć wszystkie osobniki.

Łącznie usunięto 11 żywych, półprzezroczystych robaków o długości od 11 do 20 mm. Badanie mikroskopowe potwierdziło, że należą do gatunku Thelazia callipaeda. Szczególną uwagę lekarzy zwrócił stan niektórych samic - były ciężarne i zawierały rozwijające się larwy. Część zapłodnionych jaj zdążyła już przejść do pierwszego stadium larwalnego.

Szczególnie interesujące w tym przypadku jest to, że znaleźliśmy wiele żywych robaków w obu oczach, w tym ciężarne samice zawierające rozwijające się larwy. Oznacza to, że pasożyty osiągnęły dojrzałość rozrodczą w ludzkim oku

Jak pasożyty trafiają do ludzkiego oka?

Nicienie z rodzaju Thelazia przenoszą muchówki żywiące się łzami i wydzielinami z oczu zwierząt. Podczas żerowania owady mogą wprowadzić do worka spojówkowego larwy trzeciego stadium rozwoju. W oku pasożyty dojrzewają, rozmnażają się i składają jaja. Kolejne larwy mogą następnie zostać pobrane przez inne muchówki, które przenoszą je na następnych żywicieli.

U ludzi cykl ten zazwyczaj nie jest kontynuowany, ponieważ człowiek nie uczestniczy w dalszym przekazywaniu pasożytów. Tym bardziej nietypowy jest opisany przypadek, w którym samice zdołały rozmnożyć się w ludzkim oku.

Po usunięciu nicieni pacjent szybko wrócił do zdrowia. Przez pięć miesięcy pozostawał pod obserwacją lekarzy, ale nie wystąpiły u niego kolejne objawy ani oznaki nawrotu zakażenia. Operację zaćmy, z którą pierwotnie zgłosił się do szpitala, zaplanowano na kolejny miesiąc.

Choć zakażenia nicieniami z rodzaju Thelazia u ludzi są rzadkie, lekarze zwracają uwagę na doniesienia o ich występowaniu także poza Azją. W ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych udokumentowano co najmniej jeden dodatkowy gatunek z tego rodzaju zdolny do zakażania człowieka - łącznie znane są już zatem trzy, które mogą wywoływać takie infekcje.

Mam nadzieję, że ten przypadek zwiększy świadomość zarówno lekarzy, jak i opinii publicznej, że nietypowych przyczyn dolegliwości okulistycznych nie należy pomijać, zwłaszcza gdy objawy utrzymują się przez dłuższy czas



