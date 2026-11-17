W skrócie Teleskop Euclid odkrył kometę C/2026 S1, mimo że jego głównym zadaniem jest obserwacja głębokiego kosmosu i badania ciemnej materii oraz energii.

Obiekt został dostrzeżony przez oprogramowanie w danych zebranych między 16 a 24 września 2026 roku, gdy znajdował się w odległości około 1,3 mld km od Ziemi.

Misja Euclid została uruchomiona w 2023 roku i znajduje się w punkcie L2, wyposażona w zwierciadło o średnicy 1,2 metra oraz zaawansowane instrumenty optyczne.

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Euclid to teleskop Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i jest to misja wspierana również przez NASA. Obserwatorium ma na swoim koncie kolejne odkrycie. Tym razem jest to kometa, którą sklasyfikowano pod nazwą C/2026 S1.

C/2026 S1 pierwszą kometą odkrytą przez teleskop Euclid

Teleskop Euclid należący do Europejskiej Agencji Kosmicznej został zaprojektowany do obserwacji głębokiego kosmosu oraz odległych galaktyk. Tymczasem w trakcie obserwacji prowadzonych w drugiej połowie września 2026 r. udało się natrafić na obiekt, który jest kometą.

Nowa kometa została nazwana C/2026 S1 i znalazła się w danych, które teleskop Euclid przechwycił w dniach 16-24 września. Obiekt znajdował się w odległości około 1,3 mld km.

Z ekscytacją zauważyłem, że moje oprogramowanie wykryło smugę rozciągającą się na kilku zdjęciach - ślad szybko poruszającego się obiektu

"Dzięki przewidzeniu jego położenia udało mi się zidentyfikować go na kolejnych fotografiach; łącznie odnalazłem go w pięciu zestawach zdjęć. Dalsza analiza wykazała, że obiekt otoczony jest rozmytą chmurą, co wskazuje na aktywność typową dla obiektów takich jak komety, które uwalniają pył i gaz." - dodaje Mikko Pöntinen.

Kometa C/2026 S1 uchwycona przez teleskop Euclid agencji ESA. ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, M. Pöntinen et al. 2026 materiał zewnętrzny

O nowej komecie wiadomo na razie bardzo niewiele. Na zdjęciach z teleskopu Euclid można jednak dostrzec charakterystyczny warkocz, który powstaje w wyniku uwalniania pyłu i gazu. Odkrycie jednak pokazuje, że obserwatorium ESA może być wykorzystywane do czegoś więcej niż tylko tego, na czym skupili się twórcy projektu w trakcie prac.

Teleskop Euclid to ważny projekt naukowy ESA

Europejska Agencja Kosmiczna wystrzeliła teleskop Euclid w 2023 r. Stworzono go w celu zbadania ciemnej materii, ciemnej energii oraz struktury i ewolucji wszechświata. Umieszczono go w punkcie L2, który jest oddalony od Ziemi o 1,5 mln km. W podobnym znajduje się Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba.

Główne zwierciadło teleskopu Euclid ma średnicę 1,2 metra oraz kamerę światła widzialnego 600 megapikseli. Na pokładzie są też spektrometr i fotometr bliskiej podczerwieni.