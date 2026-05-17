Cenne dane ukryte w lodzie Antarktydy. Rekordowy zapis zmian na Ziemi

Paula Drechsler

Naukowcy biorący udział w europejskim projekcie Beyond EPICA zdołali wydobyć z lodowca Antarktydy wyjątkowy rdzeń lodowy. Dostarcza on cennych danych - obejmuje najdłuższy w historii ciągły zapis klimatu na Ziemi. Analiza próbki może przynieść odpowiedzi na pytania dotyczące tajemniczych zmian w epokach lodowcowych, jakie zaszły około miliona lat temu.

Rdzeń lodowy będący najdłuższym ciągłym zapisem klimatu Ziemi wydobyty z lodowca na Antarktydzie.
Rdzeń lodowy wydobyty na Antarktydzie stanowi najdłuższy w historii ciągły zapis klimatu Ziemi.NASA/Jim Ross, Domena publiczna, CC0 1.0, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.plWikimedia Commons

W skrócie

  • Ogólnoeuropejski projekt badawczy na Antarktydzie doprowadził do wydobycia rekordowego rdzenia lodowego.
  • Rdzeń ten oferuje najdłuższy w historii ciągły zapis klimatu na Ziemi.
  • Analiza rdzenia może pomóc rozwiązać zagadkę związaną z występowaniem epok lodowcowych.
Wyjątkowy rdzeń lodowy z Antarktydy

W ramach ogólnoeuropejskiego projektu badawczego naukowcom udało się uzyskać najdłuższy w historii ciągły zapis klimatu na Ziemi. Dane pochodzą z rdzenia lodowego wydobytego na jednym z lodowców Antarktydy i sięgają aż 1,2 miliona lat wstecz.

Ten głęboki na niemal 2,8 kilometra rdzeń zawiera uwięzione w lodzie pęcherzyki powietrza, które są jak kapsuły czasu - przechowują informacje o składzie atmosfery sprzed setek tysięcy lat, w tym o poziomie dwutlenku węgla.

Już pierwsze wyniki pokazują, że dzięki temu materiałowi można po raz pierwszy tak dokładnie prześledzić zmiany na Ziemi następujące w ciągu kolejnych cykli. Co najważniejsze rdzeń obejmuje okres, w którym epoki lodowcowe na Ziemi w tajemniczy sposób stały się rzadsze, ale bardziej intensywne.

Rekordowo długi zapis zmian klimatu na Ziemi

Za projektem stoi międzynarodowa współpraca Beyond EPICA, obejmująca zespoły z dziesięciu europejskich krajów.

Analiza wydobytego na Antarktydzie rdzenia lodowego pozwoli zestawić zmiany temperatury na Ziemi ze stężeniem CO₂ w atmosferze. Oba te czynniki są ze sobą silnie powiązane - gdy rośnie poziom dwutlenku węgla, wzrasta też temperatura - i odwrotnie.

Wcześniej naukowcy nie mieli tak długiego i spójnego zapisu, więc nie mogli dokładnie analizować różnic między kolejnymi epokami lodowcowymi. Teraz widzą, że każdy cykl ma swoje unikalne cechy - zwłaszcza jeśli chodzi o poziomy CO₂.

Tym samym ten wyjątkowy rdzeń może umożliwić lepsze zrozumienie zmian w rytmie epok lodowcowych. Dawniej występowały one regularnie co około 40 tysięcy lat, co tłumaczono drobnymi odchyleniami w ruchu Ziemi. Jednak około miliona lat temu coś się zmieniło.

Cykle wydłużyły się do około 100 tysięcy lat, a same epoki lodowcowe stały się znacznie dłuższe i bardziej surowe. Powstawały grubsze pokrywy lodowe, a okresy zimna trwały dłużej. Problem polega na tym, że nadal dokładnie nie wiadomo, co wywołało tę zmianę i jakie mechanizmy za nią stoją. To zjawisko do dziś pozostaje zagadką.

Rdzenie lodowe zawierają cenne dla naukowców informacje.By Eli Duke - Flickr: Antarctica: WAIS Divide Field Camp, CC BY-SA 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/Wikimedia Commons

Próbka pobrana na Antarktydzie pomoże rozwiązać zagadkę?

Być może nowy rdzeń pomoże rozwiązać wspomnianą zagadkę, ponieważ takie próbki dostarczają jednocześnie danych o temperaturze i składzie atmosfery - a ten konkretny rdzeń to zbiór informacji na temat bardzo długiego okresu.

- Uważa się, że przed tą zmianą gazy cieplarniane odgrywały mniejszą rolę niż po niej - jednak nie ustalono jednoznacznie, co spowodowało tę zmianę - mówi koordynator projektu Beyond EPICA, Carlo Barbante, glacjolog z Uniwersytetu Ca'Foscari w Wenecji we Włoszech. - Dlatego potrzebujemy danych, z których będziemy mogli wywnioskować zarówno stężenia gazów, jak i temperatury.

Wstępne informacje na temat rdzenia zostały zaprezentowane na konferencji Europejskiej Unii Nauk o Ziemi w Wiedniu w Austrii w maju 2026 roku i przytoczone na łamach "Nature". Dane nie zostały jeszcze poddane pełnej recenzji naukowej - oznacza, że odkrycie jest bardzo obiecujące, ale na pełne wnioski trzeba poczekać.

