Centrum Drogi Mlecznej kojarzy nam się przede wszystkim supermasywną czarną dziurą Sagittarius A*. Choć warto dodać, że ostatnio naukowcy zaczęli snuć kolejne przypuszczenia związane z zawartością tego obszaru. Okazuje się, że może tam być coś jeszcze. To ekstremalna gwiazda, która jest martwa.

Ekstremalna i martwa gwiazda w centrum Drogi Mlecznej

Grupa naukowców podejrzewa, że centrum naszej galaktyki skrywa jeszcze inny sekret. Uczeni twierdzą, że w tym obszarze naszego "kosmicznego podwórka" może znajdować się ekstremalna, martwa gwiazda neutronowa. To pulsar, czyli szybko wirujący obiekt z bardzo silnym polem magnetycznym.

Odkrycia dokonali członkowie zespołu Breakthrough Listen, którzy przeczesywali kosmos w poszukiwaniu sygnałów radiowych, które mogłyby stanowić "technosygnatury" wskazujące na aktywność inteligentnego życia pozaziemskiego. Obiekt znaleziono w danych zbieranych z wykorzystaniem Teleskopu Green Bank (GBT) w latach 2021-2023.

Nasze badanie jest jednym z najbardziej czułych, jakie kiedykolwiek przeprowadzono w kierunku centrum galaktyki

To właśnie w tych danych został dostrzeżony bardzo szybko wirujący obiekt, który obraca się z prędkością aż 122 razy na sekundę.

Pulsar z centrum Drogi Mlecznej pod czułą obserwacją

Wspomniana martwa gwiazda została sklasyfikowana jako BLPSR (Breakthrough Listen Pulsar) i pozostaje pod czułą obserwacją. Naukowcy chcą uzyskać więcej danych, które pozwolą jednoznacznie potwierdzić istnienie obiektu w centrum galaktyki. Dla uczonych jest to bardzo ważne odkrycie.

Jeśli zostanie to potwierdzone, może nam pomóc lepiej zrozumieć zarówno naszą galaktykę, jak i ogólną teorię względności jako całość

Pulsary to martwe obiekty, które powstają w wyniku grawitacyjnego zapadnięcia się masywnych jąder gwiazd. W ten sposób rodzą się ciała niebieskie o masie od 1 do 2 mas Słońca ściśniętej na obszarze o wielkości zaledwie około 20 kilometrów.

W ten sposób powstaje najgęstsza materia w całym wszechświecie. Szacuje się, że jej jedna łyżeczka waży około 10 mln ton! To mniej więcej tyle, co 85 tys. płetwali błękitnych. Ponadto gwiazdy neutronowe mogą osiągać ekstremalne prędkości wirowania sięgające nawet ponad 700 obrotów na sekundę.

Niemowlęta wiedzą więcej, niż się wydawało. "Złożone procesy poznawcze" © 2026 Associated Press