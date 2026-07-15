W skrócie W centrum Drogi Mlecznej naukowcy zidentyfikowali erytrulozę, będącą pierwszym prawdziwym cukrem kiedykolwiek odkrytym w przestrzeni międzygwiezdnej.

Odkrycie erytrulozy wraz z obecnym tam wcześniej mrówczanem etylu sprawia, że centralny region galaktyki można metaforycznie porównać do pączka z malinami.

Znalezisko może pomóc badaczom w wyjaśnieniu pochodzenia wczesnych cukrów biologicznych, które były niezbędne do powstania życia na wczesnej Ziemi.

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Droga Mleczna jest "słodka"? Z pewnością można to powiedzieć o centrum galaktyki, gdzie uczeni dokonali spektakularnego odkrycia. Po raz pierwszy w przestrzeni międzygwiezdnej udało się zidentyfikować prawdziwy cukier.

Erytruloza cukrem odkrytym w centrum Drogi Mlecznej

Już wcześniej w centrum Drogi Mlecznej udało się odkryć ester mrówczan etylu. Związek przyczynia się do charakterystycznego smaku malin i dryfuje w wewnętrznych regionach galaktyki. Teraz w tym samym miejscu znaleziono coś jeszcze. To sprawia, że centrum naszego zakątku wszechświata może jeszcze bardziej przypominać "pączka z malinami".

Nowym odkryciem uczonych jest erytruloza, czyli pierwszy prawdziwy cukier, jaki kiedykolwiek odkryto w przestrzeni międzygwiezdnej. Również zidentyfikowano go w wewnętrznych regionach Drogi Mlecznej.

Oczywiście jest to cukier, którego raczej nikt nie chciałby zjeść. Z prostej przyczyny. W przestrzeni kosmicznej miesza się on z mniej zjadliwymi związkami. Mimo to odkrycie jest bardzo istotne z punktu wyjaśniania innych sekretów naukowych.

Odkrycie w centrum galaktyki może wyjaśnić jedną z zagadek powstania życia

Izaskun Jiménez-Serra of z Hiszpańskiego Centrum Astrobiologii uważa, że odkrycie może pomóc wyjaśnić, skąd wzięły się pierwsze biologicznie ważne cukry. Jeszcze zanim na Ziemi pojawiło się życie.

Kluczowym pytaniem w badaniach nad pochodzeniem życia jest to, jak monosacharydy powstały na pierwotnej Ziemi, skoro eksperymenty laboratoryjne w warunkach prebiotycznych dają niewystarczające stężenia

"Międzygwiezdna erytruloza mogła przyczynić się do powstania zapasów cukru dostępnych dla wczesnych procesów metabolicznych i replikacji" - dodają uczeni w artykule, który opublikowano na łamach "Nature Astronomy".

Życie jest bardzo uzależnione od cukrów. Tworzą szkielet DNA i RNA, ale też stanowią źródło energii oraz pozwalają na budowę większych cząstek biologicznych. Naukowcy już wcześniej uważali, że w środowisku kosmicznym istnieją warunki umożliwiające powstawanie cukrów. Jednak te składające się z trzech i więcej atomów węgla należało szukać w centralnej części galaktyki.

Odkrycia udało się dokonać dzięki dwóm radioteleskopom w Hiszpanii. Skierowano je na obłok o nazwie G+0,693, w którym już w przeszłości udało się znaleźć pewne cząstki prebiotyczne. Odpowiednie dostrojenie radiowe umożliwiło potwierdzenie występowania erytrulozy.



