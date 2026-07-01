Przez najbliższe lata w tunelu pod granicą Szwajcarii i Francji nie będą krążyć wiązki protonów. CERN poinformował o zakończeniu ostatniej serii eksperymentów prowadzonych z wykorzystaniem Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC). Rozpoczął największą od czasu jego budowy modernizację. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w 2030 roku akcelerator wróci jako High-Luminosity LHC - urządzenie zdolne zebrać nawet dziesięć razy więcej danych.

Wielki Zderzacz Hadronów przechodzi największą przebudowę

Uruchomiony w 2008 roku LHC stał się najpotężniejszym akceleratorem cząstek na świecie. To właśnie dzięki niemu w 2012 roku potwierdzono istnienie bozonu Higgsa, a w kolejnych latach naukowcy odkryli ponad 85 nowych hadronów oraz prowadzili badania nad materią, antymaterią i warunkami przypominającymi te, które panowały tuż po Wielkim Wybuchu.

Teraz urządzenie czeka kilkuletnia przerwa oznaczona jako Long Shutdown 3. W tym czasie tysiące specjalistów wymieni fragmenty instalacji na długości 1,2 km, zmodernizuje akceleratory pomocnicze i przebuduje detektory, aby przygotować cały kompleks do znacznie bardziej wymagających eksperymentów.

Nowy akcelerator pozwoli zajrzeć głębiej w tajemnice Wszechświata

Najważniejszą zmianą będzie ogromny wzrost tzw. świetlności, czyli liczby zderzeń cząstek możliwych do zarejestrowania. Dzięki temu badacze będą mogli zebrać wielokrotnie więcej informacji i znacznie dokładniej analizować właściwości bozonu Higgsa, a także szukać zjawisk, których nie wyjaśnia obecny Model Standardowy fizyki.

- LHC przekroczył wszelkie oczekiwania. Przez niemal dwie dekady zmienił nasze rozumienie Wszechświata i inspirował pokolenia naukowców, inżynierów oraz obywateli na całym świecie. Dziś żegnamy LHC takim, jakim go znaliśmy, jednocześnie przygotowując się na powitanie jego następcy - HiLumi LHC, który poprowadzi tę naukową przygodę daleko w przyszłość - podkreśla dyrektor CERN ds. akceleratorów i technologii, dr Oliver Brüning.

CERN nie zwalnia tempa mimo wyłączenia LHC

Choć sam zderzacz pozostanie wyłączony do końca dekady, praca naukowców nie będzie w tym czasie wstrzymana. Laboratoria i zespoły badawcze nadal będą analizować olbrzymie zbiory danych zgromadzone podczas dotychczasowych eksperymentów, równocześnie przygotowując nowe detektory do pracy w znacznie trudniejszych warunkach.

Źródło: CERN

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