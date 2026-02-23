3I/ATLAS to kometa międzygwiezdna odkryta latem 2025 r. Obiekt bardzo szybko przelatuje przez Układ Słoneczny z prędkością ponad 200 tys. km/h i z czasem go opuści. Część naukowców nadal jest w przekonaniu, że można spróbować ją dogonić. Jak to zrobić?

Sonda kosmiczna może minąć kometę 3I/ATLAS za kilkadziesiąt lat

Część naukowców uważa, że za kometą międzygwiezdną 3I/ATLAS można wysłać specjalną sondę kosmiczną, która byłaby w stanie uzyskać na tyle dużą prędkość, że mogłaby dogonić obiekt. Jak tego dokonać?

Wstępny pomysł zakłada wystrzelenie sondy kosmicznej w 2035 r. Oczywiście rozpędzenie statku do tak dużych prędkości nie jest proste, ale tu pada propozycja skorzystania z efektu Obertha. Ujmując to krótko w roli asysty grawitacyjnej trzeba byłoby wykorzystać tym razem Słońce. Uruchomienie silników w odpowiednim momencie spowodowałoby wystrzelenie sondy jak z procy.

Jest jednak pewien problem. Taka sonda kosmiczna musiałaby znaleźć się naprawdę blisko Słońca, a to nie jest proste. Zakłada się odległość około 3,2 długości promienia gwiazdy od jej centrum. To około 0,015 jednostki astronomicznej. Możliwe czy nie?

Obecnie rekord pod tym względem należy do sondy Parker Solar Probe, która w 2023 r. zbliżyła się do Słońca na odległość około 0,04 jednostki astronomicznej. W nowym statku musiałoby to być niemal trzy razy bliżej, a warunki byłyby wręcz piekielne.

Sonda mogłaby ustanowić nowy rekord odległości od Ziemi należący do Voyagera

Załóżmy, że naukowcom udałoby się opracować statek, który dałby radę tak blisko podlecieć do Słońca. To nie koniec rekordów. Nowa sonda kosmiczna w ciągu kilkudziesięciu lat pobiłaby wynik, który należy do Voyagera 1 agencji NASA, który obecnie znajduje się około 170 jednostek astronomicznych od Słońca.

Uczeni szacują, że nowa sonda minęłaby kometę międzygwiezdną 3I/ATLAS we wspomnianym 2085 r. w odległości około 732 jednostek astronomicznych od Słońca. To aż ponad 109 mld kilometrów! W ten sposób ustanowiłaby nowy rekord odległości od Ziemi wśród wszystkich statków stworzonych przez ludzkość.

