Badacze z Uniwersytetu Shaoxing przyjrzeli się Huayu Wan (HYW), czyli recepturze zawierającej 15 składników pochodzących z dwóch tradycyjnych mieszanek ziołowych: Taohong Siwu i Didang. Preparat, stosowany w Chinach między innymi jako środek wspomagający leczenie nowotworów, poddano testom na ludzkich i mysich komórkach raka płaskonabłonkowego przełyku opornych na cisplatynę.

Wyniki opublikowane w czasopiśmie "Frontiers in Immunology" pokazały, że Huayu Wan wyraźnie hamował wzrost badanych komórek. Naukowcy zaobserwowali również, że preparat uruchamiał ferroptozę - szczególny rodzaj śmierci komórkowej zależnej od żelaza. W tym procesie dochodzi do zaburzenia równowagi oksydacyjnej i nagromadzenia uszkodzeń błon komórkowych wskutek utleniania lipidów.

Preparat odbiera rakowi mechanizmy obronne

Zespół ustalił, że Huayu Wan osłabiał system antyoksydacyjny oparty na glutationie, który pomaga komórkom neutralizować szkodliwe związki utleniające. Jednocześnie zwiększał ilość żelaza dostępnego wewnątrz komórek i nasilał peroksydację lipidów. Badacze zaobserwowali także spadek ekspresji GPX4, białka odgrywającego ważną rolę w ochronie komórek przed ferroptozą.

Istotny okazał się również wpływ preparatu na ferrytynofagię, czyli proces autofagicznego rozkładu ferrytyny, białka magazynującego żelazo. Huayu Wan nasilał ten mechanizm, zwiększając uwalnianie żelaza, które mogło następnie uczestniczyć w reakcjach prowadzących do uszkodzenia komórek nowotworowych.

Naukowcy zauważyli ponadto zmiany związane z tzw. immunogenną śmiercią komórek. Obejmowały one między innymi uwalnianie ATP i białka HMGB1 oraz pojawianie się kalretikuliny na powierzchni komórek. Procesy te mogą sprzyjać rozpoznawaniu obumierających komórek nowotworowych przez układ odpornościowy.

Połączenie z immunoterapią przyniosło lepsze rezultaty

Kolejny etap badań przeprowadzono na myszach, którym wszczepiono guzy z komórek raka przełyku opornych na cisplatynę. Podawanie Huayu Wan hamowało wzrost nowotworów. Badacze odnotowali również obniżenie ekspresji PD-L1 oraz zwiększenie liczby limfocytów T CD8+ naciekających tkankę guza. Są to komórki odpornościowe uczestniczące w rozpoznawaniu i niszczeniu komórek nowotworowych.

Szczególnie interesujący rezultat uzyskano po połączeniu preparatu z immunoterapią anty-PD-1. Zastosowanie obu metod jednocześnie silniej hamowało wzrost guzów niż każda z nich osobno. Może to wskazywać, że Huayu Wan w przyszłości mógłby wspomagać działanie terapii wykorzystujących układ odpornościowy do walki z rakiem.

Autorzy badania podkreślają jednak, że nie oznacza to jeszcze możliwości zastosowania preparatu w leczeniu ludzi. Wyniki uzyskano w eksperymentach na liniach komórkowych oraz w modelu zwierzęcym. Potrzebne są dalsze badania, które pozwolą ocenić skuteczność, bezpieczeństwo i potencjalne zastosowanie Huayu Wan u pacjentów.