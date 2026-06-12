W skrócie Eksperyment JUNO w Chinach umożliwił wyjątkowo dokładne pomiary dotyczące neutrin po 59 dniach zbierania danych.

Detektor pozwolił na precyzyjne wyznaczenie parametrów oscylacji neutrin, osiągając 1,6 razy lepszą dokładność od wcześniejszych eksperymentów.

W ciągu kolejnych lat wyniki mają być weryfikowane przez projekty w Japonii oraz USA, a badania mogą przyczynić się do wyjaśnienia natury ciemnej materii.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Sukces podziemnego detektora JUNO w Chinach

Zlokalizowany 700 metrów pod ziemią w Kaiping (prowincja Guangdong) w Chinach, olbrzymi sferyczny detektor JUNO (Jiangmen Underground Neutrino Observatory) udowodnił swoją gotowość do rewolucjonizowania fizyki cząstek elementac`rnych. Urządzenie o szerokości 35 metrów, wypełnione 20 tys. ton płynnego scyntylatora (organicznego roztworu emitującego światło pod wpływem promieniowania jonizującego), zostało zaprojektowane do wychwytywania antyneutrin powstających w reakcjach w dwóch pobliskich elektrowniach jądrowych oddalonych o blisko 52 km.

Kiedy antyneutrino uderza w proton w jądrze atomowym płynu, dochodzi do dwóch następujących po sobie błysków światła, które są rejestrowane przez system 43 tys. fotopowielaczy (detektorów światła) wyściełających wnętrze olbrzymiej kuli. Choć wielu badaczy wątpiło, czy instrument osiągnie pożądaną czułość, technologia opracowywana od 2009 r. pozwoliła uzyskać bezprecedensową precyzję pomiaru energii.

Rozwiń

"Było wiele mąk, komplikacji, trudności, krytycznych i bolesnych momentów, ale myślę, że ostatecznie czujemy się z tym bardzo dobrze. Mówiąc szczerze, nigdy nie wątpiłem w możliwość dokonania tego" - wspomina prof. Wang Yifang, fizyk cząstek elementarnych i akceleratorów, inicjator oraz rzecznik JUNO od momentu zatwierdzenia projektu w 2013 r.

Eksperyment doprowadził do nowych odkryć na temat neutrin

Neutrina to niezwykle liczne we wszechświecie cząstki elementarne o zerowym ładunku elektrycznym i minimalnej masie. Ze względu na swoją specyfikę niemal bez śladu przenikają przez materię. Te kosmiczne "duchy" rodzą się w wyniku reakcji jądrowych, rozpadów promieniotwórczych czy zderzeń cząstek i pełnią kluczową rolę w zrozumieniu ewolucji gwiazd, galaktyk oraz struktury kosmosu, wliczając w to hipotetycznie także naturę ciemnej materii. Choć prawdopodobieństwo ich interakcji z otoczeniem jest znikome, współczesna nauka dysponuje już technologią pozwalającą na ich bezpośrednią rejestrację i badanie.

Cząstki te występują w trzech odmianach: elektronowej, muonowej i taonowej. JUNO bada proces oscylacji, czyli samoczynnej zmiany jednego "smaku" w inny. Analizując antyneutrina elektronowe z reaktorów, zespół naukowców sprawdza, ile z nich dotarło do detektora bez zmiany rodzaju oraz jak ta liczba zależy od ich energii.

Rozwiń

59,1 dnia zbierania danych umożliwiło wysoce precyzyjne wyznaczenie dwóch parametrów oscylacji neutrin - leptonowych kątów mieszania smaków, określającego, jak często i z jakim prawdopodobieństwem neutrina zmieniają swój smak podczas podróży, oraz różnicę kwadratów mas neutrin, opisującego gęstość/odległość przerw między masami poszczególnych stanów neutrin. Uzyskane wyniki są o 1,6 raza dokładniejsze niż wszystkie dotychczasowe pomiary, prowadzone od dekad.

Nad zagadką fizyki pracować będą też projekty w Japonii i USA

Głównym celem długoterminowym JUNO jest ustalenie tzw. hierarchii mas neutrin. Wiadomo, że dwie z trzech wartości mas różnią się nieznacznie, a trzecia jest od nich mocno oddalona. Badacze starają się ustalić, czy dwie odmiany są ciężkie, a jedna lekka, czy też odwrotnie. Pierwsze wyniki nie przyniosły jeszcze ostatecznej odpowiedzi, ale potwierdziły, że detektor posiada odpowiednią czułość do wychwycenia subtelnych różnic dzielących smaki i masy cząstek. Jak zaznacza współautor badania, prof. fizyki Liangjian Wen, detektor "będzie w stanie przetestować najdrobniejsze zmarszczki".

Projekt odnotował także sukces na polu organizacyjnym. Skupiający 750 członków z 17 krajów zespół jest największą międzynarodową współpracą naukową pracującą przy eksperymencie w Chinach. "W pewnym stopniu to także eksperyment dotyczący tego, jak potrafimy ze sobą współpracować. Ten sukces dowodzi, że nie jesteśmy dla siebie obcy - jesteśmy tacy sami jak wszyscy inni i potrafimy pracować razem" - powiedział prof. Wang Yifang.

Rozwiń

Co dalej? W ciągu najbliższej dekady pracę mają rozpocząć dwa inne duże eksperymenty: Hyper-Kamiokande w Japonii oraz Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE) w USA. Zweryfikują one wyniki chińskiego detektora za pomocą odmiennych metod badawczych. JUNO ma jednak szansę wyprzedzić konkurencję w rozwiązaniu zagadki mas neutrin, realizując przy tym szeroki program naukowy, obejmujący również badanie cząstek pochodzących z wnętrza Ziemi, Słońca, atmosfery oraz wybuchów supernowych.

Lepsze poznanie zachowania i właściwości neutrin może okazać się także kluczem do rozwiązania jednej z największych zagadek współczesnej nauki, jaką jest natura ciemnej materii. Kilka lat temu naukowcy z Polski, Francji i Wielkiej Brytanii postawili hipotezę, według której ta nieuchwytna forma materii komunikuje się z wszechświatem właśnie poprzez oddziaływania z neutrinami. Obserwacja ta pokrywa się z niezależnymi analizami widm odległych galaktyk i kwazarów, jednak wymaga potwierdzenia przez dane z kolejnej generacji zaawansowanych projektów obserwacyjnych, takich jak teleskop CMB-S4 czy instrument DESI.

Źródła:

The JUNO Collaboration. Measurement of reactor neutrino oscillation with the first JUNO data. Nature (2026). DOI: 10.1038/s41586-026-10538-z Castelvecchi D. Chinese detector edges closer to solving the mystery of neutrino mass. Nature (2026). DOI: 10.1038/d41586-026-01851-8 P. Brax, Bruck C.v.d., Di Valentino E., Giare W., Trojanowski S. New Insight on Neutrino Dark Matter Interactions from Small-Scale CMB Observations. MNRAS: Letters (2024). DOI: 10.1093/mnrasl/slad157 P. Brax, Bruck C.v.d., Di Valentino E., Giare W., Trojanowski S. Extended analysis of neutrino-dark matter interactions with small-scale CMB experiments. Phys.Dark Univ (2023). DOI: 10.1016/j.dark.2023.101321





Co decyduje o tym, czy pszczoła zostanie królową? INTERIA.PL