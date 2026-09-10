Chiny chcą być przed NASA. Sprowadzą próbki z Marsa na Ziemię

W skrócie Chiny opracowują misję Tianwen-3, której celem jest sprowadzenie pierwszych w historii próbek z Marsa na Ziemię, wyprzedzając tym samym amerykańskie plany NASA.

Sprzęt sondy znajduje się już w fazie rozwoju prototypu, a główny naukowiec misji Hou Zengqian potwierdził, że prace postępują sprawnie mimo technicznych wyzwań.

Misja ma wystartować przed końcem 2028 roku, wykorzystując dwa starty rakiet do pobrania około 500 g materiału z powierzchni Czerwonej Planety i dostarczenia go do laboratoriów.

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Do tej pory ludzkość nie sprowadziła do badań na Ziemię próbek z innej planety. NASA chciała tego dokonać w ramach przełomowej misji Mars Sample Return, ale nie starczyło jej funduszy i pomysł zawieszono. Podobne plany mają Chiny i istnieje duże prawdopodobieństwo, że Państwo Środka może ubiec Amerykanów.

Chiny szykują misję Tianwen-3 i chcą sprowadzić próbki z Marsa na Ziemię

Tą przełomową misją jest Tianwen-3, nad którą Chiny myślą już od kilku lat, a teraz projekt wkroczył w etap zaawansowanych prac. Rąbka tajemnicy na ten temat uchylił niedawno w telewizji CCTV Hou Zengqian, główny naukowiec przedsięwzięcia.

Misja Tianwen 3 przebiega sprawnie, a podejmowane są intensywne wysiłki w celu pokonania wyzwań technicznych

"Sprzęt sondy wszedł w fazę rozwoju prototypu, a pod względem naukowym wiele zespołów naukowych z całego kraju współpracuje ze sobą, aby sprostać wyzwaniom zgodnie z celami naukowymi misji" - dodał Hou.

Postępy prac prowadzonych przez chińskich naukowców komentowane są także przez zachodnie media. "Jeśli te informacje okażą się trafne, to będzie to moment Sputnika" - powiedział Scott Hubbard z NASA.

Chiny mogą dokonać przełomu przed NASA i potwierdzić życie pozaziemskie

Sprowadzenie próbek z Marsa do badań na Ziemię będzie przełomem. Łaziki nie są w stanie w 100 proc. potwierdzić oznak dawnego życia pozaziemskiego na Czerwonej Planecie. To będzie można jednak zrobić przeprowadzając dokładne analizy materiału w laboratoriach na Ziemi.

Chiny chcą wystartować z misją Tianwen-3 jeszcze przed końcem 2028 r., kiedy to otworzy się kolejne okienko dla lotów na Marsa. Powrót z próbkami miałby odbyć się kilka lat później.

"Misja Tianwen 3 będzie poszukiwać śladów mikroorganizmów potencjalnie podobnych do wczesnych form życia na Ziemi, a jednocześnie weźmie pod uwagę możliwość pojawienia się nieznanych form życia, które mogły powstać w trakcie unikalnej historii ewolucyjnej Marsa, dostarczając kluczowych dowodów na to ważne pytanie naukowe" - wyjaśnia Hou.

W ramach Tianwen-3 odbędą się dwa starty rakiet, które wyniosą w kosmos ładunki. Jeden poleci bezpośrednio na Marsa, skąd zostanie pobrane około 500 g materiału. Drugi etap to moduł powrotny, który przechwyci zawartość na orbicie Czerwonej Planety i następnie dostarczy na Ziemię.



