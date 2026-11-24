W skrócie Chiny zamierzają rozpocząć wydobycie surowców na Księżycu, w tym lodu wodnego, przed 2030 rokiem w ramach swoich ambitnych planów eksploracji Srebrnego Globu.

Do 2030 roku chińscy naukowcy planują przetestować technologie umożliwiające pozyskiwanie wody i tlenu z księżycowego lodu, co jest kluczowe dla przyszłych misji załogowych.

Misja Chang'e 7, przesunięta na przyszły rok, ma przetestować nowe technologie wydobywcze oraz roboty, stanowiąc wstęp do pełnoskalowej eksploatacji surowców do 2050 roku.

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Chiński program kosmiczny w ciągu ostatnich lat znacząco przyspieszył. Jednym z głównych celów Państwa Środka jest Księżyc, na którym z czasem ma powstać stacja badawcza. Tymczasem jeszcze w tej dekadzie kraj planuje rozpocząć wydobywać surowce na Srebrnym Globie.

Chiny chcą wydobywać lód wodny na Księżycu

Księżyc ma lód wodny, którego większe ilości mają znajdować się w okolicy południowego bieguna. Chiny planują rozpocząć eksplorację tego surowca jeszcze w tej dekadzie. Do 2030 r. mają zostać przetestowane technologie, które pozwolą pozyskiwać z lodu wodę i tlen, które w przyszłości będą niezbędne dla astronautów przebywających na powierzchni Srebrnego Globu.

Ma to być pierwszy kamień milowy większego planu, jakim jest szersze wykorzystanie zasobów księżycowych. Inicjatywę opracował Wu Weiren, główny projektant chińskiego programu eksploracji Księżyca. Państwo Środka zakłada również możliwość produkcji paliwa rakietowego na Srebrnym Globie.

Chińscy naukowcy wskazują również punkty Lagrange'a oraz odległe orbity wsteczne (DRO) jako lokalizacje o znaczeniu strategicznym dla przyszłej infrastruktury księżycowej. Ponadto w Państwie Środka zakłada się stworzenie mechanizmu finansowania prywatnego sektora kosmicznego, który coraz prężniej się rozwija i może odegrać dużą rolę na drodze do osiągnięcia założonych celów.

Chiny przetestują nowe technologie na Księżycu w ramach misji Chang'e 7

Chiny w ciągu ostatnich lat zrealizowały kilka udanych misji, których celem był Księżyc. Państwo Środka w tym roku planowało start kolejnej o nazwie Chang'e 7. Ostatecznie plany zmieniono i całe przedsięwzięcie zostało przeniesione na przyszły rok.

Państwo Środka planuje zrealizować misję Chang'e 7 w przyszłym roku i będzie to najbardziej złożone przedsięwzięcie księżycowe w historii ludzkości. W trakcie misji zostaną przetestowane różne technologie i zakłada się, że co najmniej jedna z nich związana jest z próbą wydobycia surowców na Srebrnym Globie.

Nadchodząca misja pozwoli również na przetestowanie robotów, które w przyszłości mogą zostać wykorzystane na Księżycu w większym stopniu. To tylko wstęp do długofalowych działań, które rozłożono na dwie dekady. Do 2050 r. Chiny chcą przejść do pełnoskalowej eksploatacji surowców pozaziemskich.