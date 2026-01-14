Czy czas na Księżycu i Ziemi płynie tak samo? Okazuje się, że nie i na przykład ludzie przebywający na Srebrnym Globie starzeliby się trochę szybciej od osób znajdujących się na powierzchni planety. Różnica jest bardzo niewielka, ale ma ogromne znaczenie przy planowaniu kolejnych misji kosmicznych. Przełomu w tej kwestii dokonali Chińczycy.

Jaka jest różnica między czasem na Ziemi a Księżycem?

Zacznijmy od samej różnicy w czasie płynącym na Księżycu i Ziemi. Jest ona bardzo subtelna, bo w skali jednej doby wynosi zaledwie około 58,7 mikrosekundy i jest to związane m.in. z różną grawitacją. Podobnie zresztą jest na Marsie, gdzie różnicę wyliczono na 477 mikrosekund na dobę.

W przeszłości, na przykład podczas programu księżycowego Apollo, nie miało to większego znaczenia. Misje były krótkie i tak niewielkie różnice w czasie nie miały na nie wpływu. Jednak w dobie planowania coraz intensywniejszej eksploracji Księżyca oraz myśleniu o dłuższym przebywaniu ludzi na Srebrnym Globie, odegra to coraz większe znaczenie.

Kluczem do sukcesu jest nawigacja. W przypadku planowania misji księżycowych czy w odleglejsze zakątki Układu Słonecznego każda sekunda jest na wagę złota. Niewielka różnica mogłaby w najgorszym wypadku doprowadzić nawet do katastrofy. Dlatego prowadzone są prace, których celem jest zsynchronizowanie czasu na Srebrnym Globie i Ziemi.

Chiny pracują nad oprogramowaniem do synchronizacji czasu na Księżycu i Ziemi

Trudnego wyzwania podjęli się chińscy naukowcy z Obserwatorium Purple Mountain w Chinach. Uczeni z Państwa Środka opracowali LTE440 (akronim od Lunar Time Ephemeris) i jest to pierwsze oprogramowanie do precyzyjnego odmierzania czasu na Księżycu.

Stworzone rozwiązanie zapewnia wysoką dokładność na poziomie nanosekund. Nawet na przyszłość - licząc 1000 lat do przodu. Chińscy badacze uwzględnili różne wskaźniki i jest to nie tylko słabsza grawitacja Księżyca, ale także jego prędkość poruszania. Dzięki temu udało się dokonać precyzyjnej synchronizacji z czasem na Ziemi.

Warto dodać, że Międzynarodowa Unia Astronomiczna już w 2024 r. wezwała do stworzenia jednolitego księżycowego systemu odniesienia czasu. Podobne prace prowadzą także Amerykanie, którzy wraz z Chinami wykazują największe zainteresowanie Srebrnym Globem.

