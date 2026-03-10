NASA i Państwo Środka prowadzą obecnie zagorzały wyścig o Księżyc. Amerykanie i Chiny chcę wylądować z ludźmi na Srebrnym Globie do końca tej dekady. Częściej słyszymy o programie księżycowym Artemis, a co z planami Chińczyków? Poznajemy przypuszczalne miejsce, gdzie mogą wylądować pierwsi tajkonauci.

Misja załogowa Chin na Księżyc z lądowaniem w Rimae Bode

Chiny nie wskazały na razie jasno miejsca lądowania pierwszych tajkonautów na Księżycu, ale jednym z najczęściej pojawiających się regionów jest Rimae Bode. To obszar znajdujący się po widocznej z Ziemi stronie Srebrnego Globu (nieco na północ od równika), który nazywa się "muzeum geologicznym". Dlaczego?

Rimae Bode to obszar, gdzie występują równiny wulkaniczne oraz starożytne wyżyny. Dlatego jest to dobry wybór pod względem naukowym. Tajkonauci będą mogli zebrać różne próbki - od pyłu księżycowego pochodzącego z głębin po duże odłamki, które powstały w wyniku uderzeń.

Miejsce to wskazał m.in. Jun Huang, profesor Chińskiego Uniwersytetu Nauk o Ziemi w Wuhan. Wybór padł na podstawie analizy wielu zdjęć satelitarnych. Obszar ten stwarza również bezpieczne warunki lądowania dla misji załogowych.

Ostateczna decyzja na razie nie zapadła. Rimae Bode jest jednak w zestawie 14 potencjalnych miejsc lądowania tajkonautów, które wybrano spośród 106 kandydatów.

Chiński program księżycowy przyspiesza

NASA niedawno ogłosiła kolejne opóźnienia związane z planowanym lądowaniem astronautów na Księżycu i wiemy, że nastąpi to najwcześniej w ramach misji Artemis IV planowanej na 2028 r. Chińczycy chcą wysłać pierwszych tajkonautów na Srebrny Glob najpóźniej do końca dekady.

Chiny w ostatnich latach przeprowadziły kilka udanych misji bezzałogowych, których celem był Księżyc. Jeszcze w tym roku ma odbyć się kolejna o nazwie Chang'e 7. W międzyczasie Państwo Środka znacząco przyspieszyło prace nad nową rakietą oraz statkiem kosmicznym, które pozwolą zabrać tajkonautów na Srebrny Glob.

Niedawno przeprowadzono udane testy systemu ratunkowego statku. Trwają również prace nad lądownikiem księżycowym, a jak dobrze wiemy, NASA na razie takiego nie ma i zadanie to powierzono sektorowi prywatnemu. Nad własnym projektami pracują SpaceX i Blue Origin.

