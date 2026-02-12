Wyścig o Księżyc trwa w najlepsze i rozgrywa się między Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi. Amerykanie chcą wylądować z astronautami na Srebrnym Globie w ciągu najbliższych lat. Podobny plan ma Państwo Środka, które przybliża się do osiągnięcia tego celu.

Chiny przeprowadziły test rakiety i kapsuły dla misji na Księżyc

Chińczycy od kilku lat szykują się do misji załogowej na Księżyc, która ma odbyć się jeszcze w tej dekadzie. W środę 10 lutego Państwo Środka przeprowadziło kluczowy test. Była to próba ewakuacyjna nowej kapsuły załogowej Mengzhou, co oznacza "statek marzeń".

Wspomniany test był próbą ewakuacyjną kapsuły Mengzhou przeprowadzoną na niewielkiej wysokości, która odbyła się na poligonie na wyspie Hajnan. Statek pomyślnie oddzielił się od rakiety Długi Marsz 10. Następnie wylądował na spadochronach na oceanie.

Przy okazji Chińczycy zdołali przeprowadzić ważny test samej rakiety. Długi Marsz 10 z sukcesem wylądował na oceanie i odbyło się to w pozycji pionowej.

Rakieta Długi Marsz 10 kluczową konstrukcją Chin

Chiny nie mają obecnie rakiet, którymi dysponuje na przykład SpaceX. Są to konstrukcje jednokrotnego użytku, ale Państwo Środka chce to zmienić i takim projektem jest właśnie Długi Marsz 10.

Nowa rakieta Chińczyków przypomina Falcona 9 firmy SpaceX. Pierwszy stopień konstrukcji ma być wielokrotnego użytku. Długi Marsz 10 jeszcze ani razu nie poleciał na orbitę okołoziemską, ale test przeprowadzony w środę i tak był krokiem milowym na drodze do jego rozwoju.

Długi Marsz 10 pozwoli Chinom znacząco zmniejszyć koszty misji w kosmos. Ponadto nie jest to jedyna taka rakieta opracowywana w Chinach. Inną jest Zhuque-3 (ZQ-3) prywatnej firmy Landspace, której drugi stopień niedawno odbył niekontrolowaną deorbitację.

Czy Chiny dotrą na Księżyc z tajkonautami przed astronautami NASA?

Odpowiedź na to pytanie nie jest znana. NASA obecnie znajduje się w lepszej sytuacji, bo ma już gotową kapsułę i rakietę, które wkrótce zabiorą astronautów w okolice Księżyca w ramach misji Artemis 2. Z drugiej strony nowy program księżycowy Amerykanów boryka się z opóźnieniami i nie dysponują oni jeszcze lądownikiem, który pozwoli na zejście na powierzchnię Srebrnego Globu.

Natomiast Chiny znacząco przyspieszyły prace nad własnymi konstrukcjami dla misji załogowej na Księżyc i chcą tam wylądować z tajkonautami do 2030 r. NASA chciałaby tego dokonać już do 2028 r., ale ten termin wydaje się wątpliwy i raczej dojdzie do kolejnych opóźnień.

