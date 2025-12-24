Stacja kosmiczna Tiangong znajduje się na orbicie okołoziemskiej od kilku lat. Obecnie latają tam dwa typy statków. Pierwsze to kapsuły załogowe Shenzhou. Drugi rodzaj to pojazd towarowy Tianzhou. Wkrótce dołączy do nich nowy o nazwie Qingzhou.

Qingzhou to nowa kapsuła towarowa dla misji na stację Tiangong

Chińczycy zaprezentowali nowy pojazd kosmiczny o nazwie Qingzhou, co oznacza "lekki statek". Nazwa jest nieprzypadkowa, bo nawiązuje do konstrukcji kapsuły. Projekt jest rozwijany przez Akademię Innowacji Mikrosatelitów Chińskiej Akademii Nauk (IAMCAS) w ramach programu transportowego na stację Tiangong.

Prototyp kapsuły towarowej Qingzhou, która ma latać na stację Tiangong. CCTV materiały prasowe

Qingzhou to kapsuła towarowa, która jest znacznie lżejsza od Tianzhou. Prototyp pojazdu ma około 3,3 metra średnicy, masę startową około 5000 kilogramów i jest w stanie wynieść na orbitę ładunek o masie do 1800 kilogramów.

Przeprowadziliśmy już eksperymenty na dużą skalę i obecnie załadowujemy i weryfikujemy stan pozostałych maszyn, a także przeprowadzamy końcowe testy. Ogólne wyniki testów są całkiem dobre

Chiny chcą teraz zbudować pełnoprawny prototyp statku, który ma następnie polecieć w kosmos. Prace mają ruszyć wcześnie w 2026 r. Początkowo planowano pierwszy lot kapsuły wraz ze startem rakiety Kinetica-2 opracowanej przez CAS Space, ale ostatecznie się na to nie zdecydowano.

Nowy pojazd kosmiczny Chin pozwoli obniżyć koszty misji na stację Tiangong

Loty w kosmos nie są tanie i stąd prace nad nową kapsułą towarową. Jest ona podzielona na specjalne strefy, które odpowiadają za dostarczanie zaopatrzenia dla tajkonautów przebywających na Tiangong, jak i innych ładunków, w tym eksperymentów naukowych.

Chiny wierzą, że nowy pojazd kosmiczny pozwoli zredukować wysokie koszty każdej misji na stację Tiangong, której pierwszy element wyniesiono na orbitę w 2021 r. Placówka ma być rozbudowywana.

Przy okazji warto dodać, że niedawno jedna z kapsuł załogowych zacumowanych do Tiangong została trafiona kosmicznym śmieciem. Dlatego Chiny podjęły misję ratunkową i dostarczyły do stacji nowy statek Shenzhou, który umożliwi bezpieczny powrót tajkonautów.

