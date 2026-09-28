Satelity są wynoszone na orbitę z ograniczonym zapasem paliwa, niezbędnym do korygowania ich położenia, utrzymywania właściwej orientacji i wykonywania manewrów pozwalających uniknąć kolizji. Kiedy paliwo się wyczerpuje, nawet urządzenia wyposażone w całkowicie sprawną elektronikę, panele słoneczne i zegary atomowe mogą stać się bezużyteczne. Dotychczas rozwiązaniem było zastąpienie takiego satelity nowym, co wiąże się jednak z wysokimi kosztami budowy i wyniesienia urządzenia na orbitę.

Chińscy naukowcy ujawnili jednak nieznaną dotąd operację tankowania jednego satelity przez drugi na wysokiej orbicie okołoziemskiej, co potencjalnie może zapewnić Pekinowi czołową pozycję w wyścigu kosmicznym. O operacji poinformowali badacze z chińskiego Deep Space Exploration Laboratory w pracy skierowanej do recenzji w czasopiśmie "Journal of Deep Space Exploration". Co ciekawe, według naukowców tankowanie przeprowadzono w lutym 2025 roku, ale szczegóły przedsięwzięcia ujawniono dopiero teraz.

W lutym 2025 roku satelita Shijian-25 z powodzeniem dostarczył 142 kilogramy paliwa do satelity BeiDou-2 G7, wydłużając jego żywotność o osiem lat

Orbitalna cysterna może zmienić przyszłość satelitów

Tego rodzaju operacja to poważne wyzwanie technologiczne. Satelita serwisowy musi zlokalizować cel poruszający się z prędkością kilku kilometrów na sekundę, precyzyjnie zsynchronizować z nim swoją orbitę, a następnie zbliżyć się na odległość umożliwiającą dokowanie. Kolejnym etapem jest utworzenie szczelnego połączenia i przetoczenie paliwa w warunkach mikrograwitacji - musi to przebiegać bez wycieków, zanieczyszczenia paliwa czy destabilizacji któregokolwiek z urządzeń.

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Według chińskich badaczy podczas opisywanej misji wykorzystano paliwo, które można przechowywać w temperaturze pokojowej. I ma to wiele sensu, bo jego transfer jest znacznie łatwiejszy niż w przypadku paliw kriogenicznych, jak ciekły wodór czy ciekły tlen, wymagających utrzymywania ekstremalnie niskich temperatur. Chińscy naukowcy podkreślają, że podobne rozwiązania mogą znaleźć zastosowanie w przyszłych misjach dalekiego zasięgu, w tym podczas wypraw na Księżyc i budowy stałych baz na jego powierzchni.

Technologia ma również znaczenie militarne

Możliwość tankowania satelitów bezpośrednio na orbicie ma szczególne znaczenie dla systemów nawigacyjnych. Chiński BeiDou jest odpowiednikiem amerykańskiego GPS i zapewnia usługi pozycjonowania, nawigacji oraz synchronizacji czasu. Korzystają z niego zarówno urządzenia cywilne, jak i systemy wojskowe, w tym drony oraz pociski kierowane.

Uzupełnianie paliwa pozwoliłoby wydłużyć żywotność satelitów tworzących tę sieć, zwiększając jej niezawodność i ograniczając konieczność wynoszenia na orbitę urządzeń zastępczych. Technologia może mieć też bezpośrednie zastosowania militarne - zdolność do precyzyjnego zbliżania się do innych satelitów, dokowania i wykonywania skomplikowanych manewrów orbitalnych mogłaby zostać wykorzystana w systemach zdolnych do unieszkodliwiania wrogich urządzeń.

Chińskie doniesienia wymagają jednak potwierdzenia

Do informacji o lutowej operacji należy jednak podchodzić z ostrożnością, bo jak informuje "South China Morning Post", dostępne dane orbitalne amerykańskich Sił Kosmicznych wskazują, że Shijian-25 i BeiDou-2 G7 nie zbliżyły się do siebie na odległość umożliwiającą dokowanie w pierwszej połowie 2025 roku.

Jonathan McDowell, ekspert zajmujący się śledzeniem satelitów, uważa, że deklarowane spotkanie obu urządzeń nie mogło odbyć się we wskazanym terminie, chyba że amerykańskie systemy błędnie zidentyfikowały obserwowane obiekty. Żadna z chińskich publikacji nie przedstawia również niezależnych dowodów potwierdzających transfer paliwa.

Z drugiej strony, nie są to pierwsze doniesienia o podobnych manewrach przeprowadzanych przez Chiny. W lipcu 2025 roku zaobserwowano zbliżenie dwóch chińskich satelitów, Shijian-21 i Shijian-25, na orbicie geostacjonarnej, około 35,8 tys. kilometrów nad Ziemią. Według amerykańskiej firmy COMSPOC, zajmującej się monitorowaniem przestrzeni kosmicznej, między 2 a 6 lipca oba urządzenia znajdowały się tak blisko siebie, że na obrazach z czujników optycznych wyglądały jak jeden obiekt.

Długotrwałe utrzymywanie tak niewielkiej odległości sugerowało, że mogło dojść do dokowania i próby przetoczenia paliwa. Choć sam transfer nie został niezależnie potwierdzony, operacja wzbudziła duże zainteresowanie, również ze strony amerykańskich wojskowych.