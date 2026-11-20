W skrócie Chiny przetransportowały na stanowisko startowe rakietę Długi Marsz 2F, która wyniesie załogę misji Shenzhou 24 na stację kosmiczną Tiangong w ciągu najbliższych kilku dni.

Misja Shenzhou 24 jest przełomowa, ponieważ po raz pierwszy w historii na stację Tiangong poleci astronauta spoza Chin, a będzie to wybrany przedstawiciel Pakistanu.

Misja potrwa około pół roku, ale pakistański astronauta spędzi na orbicie tylko kilkanaście dni, zastępując jednego z członków dotychczasowej załogi Shenzhou 23.

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Stacja kosmiczna Tiangong, która znajduje się na orbicie okołoziemskiej od kilku lat, wkrótce przyjmie kolejną załogę. Chiny szykują się do startu misji Shenzhou 24 i wytoczyły wielką rakietę. Po raz pierwszy z Państwa Środka poleci astronauta spoza kraju i jest nim Pakistańczyk.

Wielka rakieta Długi Marsz 2F szykowana na misję Shenzhou 24

Chiny wcześniej w tym tygodniu przetransportowały z wielkiego hangaru na stanowisko startowe wielką rakietę Długi Marsz 2F. Konstrukcja wysoka na 58 metrów pokonała dystans około 1,5 kilometra w ciągu dwóch godzin.

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Chińska agencja ds. załogowych lotów kosmicznych (CMSA) poinformowała w komunikacie, że wszystkie obiekty i urządzenia na terenie kosmodromu są w dobrym stanie. Dokładna data startu nie została jeszcze podana. Wiadomo tylko tyle, że ma to nastąpić w ciągu kilku najbliższych dni.

Poprzednie informacje, ale nieoficjalne, zakładały, że start misji Shenzhou 24 planowany jest na drugą połowę listopada. Rakieta Długi Marsz 2F wyniesie w kosmos statek z trzyosobową załogą, która następnie poleci stację kosmiczną Tiangong.

Pierwszy Pakistańczyk leci na stację kosmiczną Tiangong

Nowa misja jest pierwszą na stację kosmiczną Tiangong, w której udział weźmie astronauta spoza Państwa Środka. Będzie to Pakistańczyk, który poleci w kosmos z dwoma tajkonautami z Chin.

Pakistańczyk leci na stację Tiangong w ramach umowy podpisanej między dwoma krajami. Następnie dwóch obywateli Pakistanu trafiło na szkolenie do Chin. W ramach misji Shenzhou 24 poleci jeden z nich, ale nie wiadomo, na kogo padł wybór. Trening odbywa dwóch pilotów i są to Muhammad Zeeshan Ali oraz Khurram Daud.

Warto dodać, że misja Shenzhou 24 potrwa około 6 miesięcy. Jednak Pakistańczyk spędzi na stacji Tiangong tylko kilkanaście dni i wróci najbliższym statkiem. Zajmie miejsce jednego z tajkonautów załogi Shenzhou 23, który pozostanie na pokładzie placówki i ma ustanowić nowy rekord pobytu.