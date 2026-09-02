Rezultaty kampanii poszukiwawczej ogłoszono po przeprowadzeniu ponad 70 odwiertów w ciągu zaledwie czterech miesięcy. Główne rozpoznane ciało rudne (naturalne skupisko minerałów użytecznych, którego wydobycie jest ekonomicznie opłacalne) ma około 1,2 km długości i 1,1 km szerokości.

Skala mineralizacji robi jeszcze większe wrażenie pod ziemią, bo w jednym z odwiertów strefa występowania minerałów miała ponad 1370 metrów grubości, a głębokość kolejnego otworu przekroczyła 2 km. Chating jest więc obecnie uznawane za największe rozpoznane porfirowe złoże miedzi i złota w środkowym i dolnym biegu Jangcy.

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Surowce bliżej przemysłu

Według chińskich władz zasoby miedzi odpowiadają kilku dużym kopalniom tego surowca, a ilość złota przewyższa zasoby dziesięciu dużych kopalń. Ministerstwo Zasobów Naturalnych twierdzi, że złoże Chating może zawierać ponad 1 mln ton miedzi i 200 ton złota.

Odkrycie jest szczególnie interesujące ze względu na lokalizację. Delta Jangcy skupia bowiem ogromny przemysł hutniczy, produkcję kabli oraz sektory związane z transformacją energetyczną. Jednocześnie region dysponuje stosunkowo niewielkimi własnymi zasobami miedzi i złota, w związku z czym surowce są często transportowane z zachodnich części Chin lub importowane.

To może być dopiero początek

Specjaliści podkreślają, że rozwój Chating mógłby skrócić łańcuchy dostaw i ograniczyć koszty transportu oraz ryzyko związane z sytuacją na światowych rynkach. W rudzie znajdują się również srebro i siarka, które mogą być odzyskiwane wraz z podstawowymi surowcami. Szczególnie obiecujące są jednak stosunkowo wysokie zawartości złota.

Odkrycie ma znaczenie nie tylko dla przyszłego wydobycia. Chińscy geolodzy uważają, że może ono podważać dotychczasowe przekonanie, iż rozległe baseny wulkaniczne nie sprzyjają powstawaniu dużych złóż porfirowych. Naukowcy w związku z tym planują kolejny etap badań, obejmujący wykonanie odwiertu o głębokości 3000 metrów. Ma on pozwolić lepiej poznać system mineralizacyjny oraz sprawdzić potencjał znajdujący się jeszcze głębiej.