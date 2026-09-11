Chiny ujawniły nowy reaktor jądrowy Gen III+. Ulepszenie o 66 proc.

Nowa generacja chińskich reaktorów

Hualong One 2.0 umożliwia operatorom pracę bez konieczności interwencji przez 72 godziny po wystąpieniu awarii oraz zapewnia zdolność do samowystarczalnego funkcjonowania w warunkach awaryjnych przez siedem dni. Rozwiązanie to znacząco upraszcza konfigurację systemów pomocniczych. Stopień automatyzacji pracy bloku wzrósł o 66 proc., co pozwala na bardziej precyzyjną regulację systemów i szybszą reakcję, a kluczowe urządzenia mogą być w 100 proc. wytwarzane lokalnie.

Wykorzystując potencjał innowacyjny, zasoby oraz doświadczenie w budowie i eksploatacji elektrowni jądrowych zdobyte przy realizacji projektu CPR1000, firma CGN z powodzeniem wprowadziła na rynek Hualong One, chińską technologię jądrową III generacji.

Na podstawie tych osiągnięć zespół badawczo-rozwojowy Hualong One, we współpracy z partnerami branżowymi, przeprowadził blisko 100 optymalizacji projektu i opracował kolejną wersję technologii jądrowej - Hualong One 2.0, która reprezentuje standard III+ generacji. 31 lipca Rada Państwa zatwierdziła budowę ośmiu bloków jądrowych, wśród nich projekt III etapu elektrowni jądrowej Taipingling w prowincji Guangdong wyznaczono jako projekt demonstracyjny dla technologii Hualong One 2.0.

Badanie nowych technologii nuklearnych

Stanowisko badawcze do kompleksowych testów układu obudowy bezpieczeństwa reaktora Hualong One 2.0 stanowi jeden z kluczowych elementów programu eksperymentalnego. Obiekt ten służy do badania zdolności pasywnego systemu obudowy bezpieczeństwa do odprowadzania ciepła w warunkach rzeczywistych. Budowa tego stanowiska ma na celu przejście od bezpieczeństwa opartego na założeniach teoretycznych do bezpieczeństwa potwierdzonego weryfikacją eksperymentalną, stanowiąc tym samym wsparcie dla rozwoju projektu Hualong One 2.0.

Stanowisko to zostało opracowane wspólnie przez zespoły z China General Nuclear Power Group (CGN) oraz Uniwersytetu Jiao Tong w Szanghaju. W celu przeprowadzenia badań zespoły techniczne z Instytutu Badawczego CGN oraz Uniwersytetu Jiao Tong utworzyły wspólny zespół projektowy. Proces realizacji od podpisania umowy i rozpoczęcia prac aż po pomyślne zakończenie kompleksowych testów w warunkach projektowej awarii bazowej trwał ponad rok.