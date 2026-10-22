Maltańskie "tory" od dawna intrygują naukowców

Tajemnicze bruzdy, określane po angielsku jako "cart ruts", są jednym z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu maltańskiego archipelagu. Przecinają skaliste podłoże, tworząc skupiska równoległych zagłębień. Niektóre układają się w pozornie uporządkowane sieci, inne kończą się niespodziewanie, a część biegnie aż do wybrzeża i znika pod wodą.

Skala zjawiska jest imponująca, a najnowsze badanie objęło 2628 odrębnych śladów z ponad 200 stanowisk. Łącznie tworzą one sieć o długości około 50 kilometrów. W największym skupisku znajduje się ponad 250 par bruzd, których łączna długość wynosi około 6 kilometrów. Pojedyncze zagłębienia osiągają nawet 60 centymetrów głębokości, a odstęp między nimi wynosi zazwyczaj od 110 do 150 centymetrów.

Ślady niekoniecznie pochodzą z prehistorii

Przez długi czas popularna hipoteza zakładała, że maltańskie bruzdy powstały w czasach prehistorycznych, być może już w epoce brązu. Nowe ustalenia Joela Grimy, doktoranta Uniwersytetu Maltańskiego, podważają jednak to przekonanie. Badacz przeanalizował dostępne dane archeologiczne, w tym informacje o warstwach geologicznych i kontekście występowania bruzd.

Odwiedzał również stanowiska, dokumentował ich układ i tworzył cyfrowe modele, które można porównywać z innymi strukturami. Wyniki tych prac opublikowane w czasopiśmie "Journal of Archaeological Science: Reports" wskazują, że przynajmniej część tajemniczych śladów może być znacznie młodsza, niż dotąd sądzono.

Według Grimy wiele argumentów przemawiających za ich bardzo wczesnym pochodzeniem opierało się na dowodach pośrednich i niejednoznacznych. Badacz wskazuje na mocne przesłanki łączące sporą część bruzd z okresem klasycznym, obejmującym na Malcie czas od kolonizacji fenickiej około 700 roku p.n.e. do końca okresu bizantyjskiego w 870 roku n.e.

Oznacza to, że część z nich mogła powstać w czasach rzymskich lub jeszcze później. Nie można jednak wykluczyć, że najstarsze ślady rzeczywiście mają pochodzenie prehistoryczne. Naukowcy dopuszczają również możliwość, że bruzdy powstawały w różnych okresach, przez wiele stuleci, a nawet tysiącleci.

Jak powstały tajemnicze bruzdy?

Tyle że wiek śladów to tylko jedna z zagadek, bo archeolodzy wciąż spierają się o to, w jaki sposób powstały. Jedna z hipotez zakłada, że ludzie celowo wykuwali zagłębienia w skalnym podłożu. Inna sugeruje, że bruzdy stopniowo pogłębiały się wskutek wielokrotnego przejeżdżania po tych samych trasach. Nie ma również pewności, jakiego rodzaju pojazdy mogły się po nich poruszać.

Mogły to być tradycyjne wozy na kołach, ale badacze rozważają też wykorzystanie pojazdów ślizgowych, przesuwanych po ziemi. Ważne pozostaje także ustalenie, do czego służyła cała sieć. Czy była związana z transportem materiałów, działalnością kamieniołomów lub przemieszczaniem towarów między różnymi częściami wysp? Czemu podobne ślady występują również w Europie, Azji i Ameryce Północnej? Tego jeszcze nie wiemy, ale przecież nie od razu Rzym zbudowano.