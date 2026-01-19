Gesty twarzy należą do najpotężniejszych form komunikacji w społecznościach naczelnych, przekazując emocje, intencje i znaczenie społeczne w ułamku sekundy. Kiedy ktoś uśmiecha się uprzejmie, błyska uśmiechem na znak rozpoznania lub zaciska usta w geście dezaprobaty, ruch jest niewielki, ale przekaz może być ogromny.

W jaki sposób obwody neuronowe w mózgu i mięśnie twarzy współdziałają, abyś mógł się uśmiechnąć?

Przez długi czas kwestia ta pozostawała zagadką dla naukowców. Teraz jednak Winrich Freiwald i jego zespół zbadali mimikę, aby odkryć sieć ruchową twarzy i mechanizmy neuronalne, które ją kontrolują.

Okazuje się, że w kodowaniu różnych rodzajów gestów mimicznych biorą udział zarówno obszary mózgu niższego, jak i wyższego rzędu. Wcześniej uważano, że te aktywności są rozdzielone i ekspresje emocjonalne, np. odwzajemnienie uśmiechu, mają swoje źródło w przyśrodkowym płacie czołowym, a inne czynności, takie jak jedzenie czy mówienie, w bocznym płacie czołowym.

Jesteśmy stworzeni do kontroli twarzy za pomocą mimiki

Nasza potrzeba komunikowania się za pomocą mimiki sięga głęboko - aż do pnia mózgu. Tam znajduje się tzw. jądro nerwu twarzowego, w którym neurony ruchowe kontrolują mięśnie twarzy, a także wytwarzają projekcje do wielu obszarów kory mózgowej, w tym do różnych obszarów kory czołowej, odpowiadającej za funkcje motoryczne i złożone myślenie.

Unikalną cechą naczelnych jest to, że w korze mózgowej istnieje wiele obszarów, które bezpośrednio odpowiadają za mięśnie mimiczne, jednak rola każdego z nich pozostaje w znacznej mierze nieznana. Według badań różne obszary mózgu mogą kodować różne ruchy twarzy - np. ludzie z uszkodzeniami bocznej kory czołowej tracą zdolność mówienia czy jedzenia, natomiast uszkodzenia w środkowej korze czołowej prowadzą do braku możliwości wyrażania emocji, m.in. uśmiechania się.

- Nie tracą zdolności poruszania mięśniami, tracą jedynie zdolność do wykonywania tej czynności w określonym kontekście - mówi Freiwald.

Naukowcy zastosowali funkcjonalne obrazowanie mózgu (fMRI) u makaków wykonujących różne ruchy twarzy. Dzięki temu odkryli, że kontrola mimiki nie jest przypisana tylko jednej części kory mózgowej. W dodatku badacze zauważyli, że pierwotna kora ruchowa przetwarza szybkie sygnały, np. mruganie, podczas gry regiony bardziej wewnętrzne (np. kora przedczołowa) działają wolniej i stabilniej.

Zrozumienie tych mechanizmów może mieć potencjalne zastosowanie m.in. w interfejsach mózg-maszyna w systemach sterowania protezami lub klinicznych rozwiązaniach dla pacjentów z urazami mózgu.

Meduzy śpią podobnie jak ludzie, mimo że nie mają mózgu i oczu 2026 Associated Press