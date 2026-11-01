Co uruchamiało epoki lodowcowe? Naukowcy odkryli brakujący element

W skrócie Naukowcy odkryli mechanizm łączący rozrastanie się lądolodów na północy z procesami magazynowania dwutlenku węgla w wodach oceanu Południowego.

Badania Uniwersytetu St Andrews pokazują, że ochłodzenie północnego Atlantyku wpływa na cyrkulację oceaniczną i sprzyja usuwaniu dwutlenku węgla z atmosfery.

Symulacje komputerowe wykazały, że zmiany wywołane ochłodzeniem północy odpowiadają za usunięcie większości węgla pochłanianego w modelach globalnego ochłodzenia.

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Naukowcy odkryli nieznany dotąd mechanizm, który mógł pomagać w rozpoczynaniu epok lodowcowych. Z badań Uniwersytetu St Andrews wynika, że rozrastające się lądolody na półkuli północnej mogły wpływać na oceany wokół Antarktydy. To właśnie tam zachodziły zmiany pomagające usuwać dwutlenek węgla z atmosfery.

Jak zaczynały się epoki lodowcowe?

Epoki lodowcowe to okresy, w których na Ziemi rozrastają się ogromne masy lodu. Wiadomo, że ważną rolę w ich rozwoju odgrywało magazynowanie dwutlenku węgla w oceanie. Gdy mniej tego gazu pozostaje w atmosferze, słabnie jego wpływ na zatrzymywanie ciepła, co z kolei sprzyja ochładzaniu planety.

Duże znaczenie miał tu ocean Południowy, otaczający Antarktydę. Problem polegał jednak na tym, że naukowcy nie potrafili dokładnie wyjaśnić, jak początkowy wzrost lądolodów na północy mógł doprowadzić do zmian w wodach tak odległego regionu.

Ocean łączył obie półkule

Zespół badaczy zaproponował mechanizm, który może wyjaśniać tę zagadkę. Gdy lądolody na półkuli północnej zaczynały rosnąć, ochładzały wody północnego Atlantyku. Woda ta krąży w oceanach i może docierać daleko na południe. Jeśli ochłodzenie było wystarczająco silne, mogło zmieniać cyrkulację oceaniczną, czyli sposób przemieszczania się mas wody. To z kolei sprzyjało magazynowaniu większej ilości dwutlenku węgla w oceanie.

Naukowcy sprawdzili tę hipotezę w symulacjach komputerowych. Ochłodzili jedynie daleką północ, naśladując wpływ wielkiego lądolodu, a następnie sprawdzili, jak zareaguje ocean Południowy. Wynik okazał się zaskakujący. Taki zabieg doprowadził do usunięcia z atmosfery aż 74 proc. tej ilości dwutlenku węgla, którą pochłonął ocean w symulacji ochładzającej całą planetę.

- Zasadniczo przedstawiliśmy dowody na istnienie wiarygodnego mechanizmu łączącego te dwa odległe elementy układanki: lądolody na półkuli północnej oraz zmiany w cyrkulacji oceanicznej na półkuli południowej, prowadzące do usuwania dwutlenku węgla z atmosfery. Wyjaśnienie tego związku stanowiło trudność w naszych teoriach dotyczących dawnych epok lodowcowych. Nasze badanie pokazuje, że oba te elementy współdziałają w symulacjach modelowych, co jest dużym krokiem naprzód w tej dziedzinie - podkreśla znaczenie odkrycia dr Madison Shankle z Uniwersytetu St Andrews

Lepsze zrozumienie dawnych zmian pomoże też naukowcom analizować reakcje systemu klimatycznego na dodatkowy dwutlenek węgla, który trafia do atmosfery obecnie.

Źródło: University of St Andrews

Publikacja: Isolated Northern Hemisphere Cooling in an Idealized Model Promotes Ocean Carbon Storage and Glacial-like Ocean Features, Journal of Climate (2026). DOI: 10.1175/JCLI-D-25-0355.1



