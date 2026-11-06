W skrócie Naukowcy z Uniwersytetu w Bergen zaobserwowali stopniowe rozjaśnianie wody w okolicach Wielkiej pacyficznej plamy śmieci, widoczne w danych satelitarnych z lat 2002-2022.

Badacze podejrzewają, że ogromna ilość mikroplastiku w oceanie zmienia sposób rozpraszania światła słonecznego, co wpływa na kolor wody w odcieniach niebieskiego i zielonego.

Usuwanie mikroplastiku z oceanów jest praktycznie niemożliwe, dlatego kluczowe dla ochrony środowiska pozostaje powstrzymanie przedostawania się kolejnych odpadów do wody.

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Na środku Pacyfiku znajduje się ogromne skupisko plastikowych odpadów. Jest tak rozległe, że zajmuje obszar mniej więcej pięciokrotnie większy od Polski. Tyle że do tej pory trudno było dostrzec je nawet z kosmosu. Najnowsze badania pokazują coś zaskakującego. Wygląda na to, że nagromadzenie plastiku może być już tak duże, że zaczyna wpływać na kolor wody.

Wielka pacyficzna plama śmieci coraz bardziej widoczna?

Wielka pacyficzna plama śmieci to rozległe skupisko odpadów unoszących się w wodzie, które prądy morskie stopniowo gromadzą w jednym rejonie północnego Pacyfiku. Są tam m.in. porzucone sieci rybackie i mnóstwo drobnych kawałków plastiku.

Według szacunków z 2018 roku obszar zawierał około 1,8 biliona plastikowych fragmentów o łącznej masie blisko 79 tys. ton. Szczególnie dużo jest tam mikroplastiku, czyli maleńkich cząstek tworzyw sztucznych (poniżej 5 mm). Stanowią one około 94 proc. wszystkich plastikowych elementów w tym skupisku, choć odpowiadają tylko za 8 proc. jego masy.

Teraz naukowcy z Uniwersytetu w Bergen w Norwegii zauważyli coś niepokojącego. Analiza zdjęć satelitarnych z lat 2002-2022 ujawniła stopniowe rozjaśnianie wody w pobliżu plamy, szczególnie w odcieniach niebieskiego i zielonego. Zmiana jest subtelna, ale statystycznie istotna.

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Plastik może zmieniać barwę wody

Badacze sprawdzili wcześniej w laboratorium, jak mikroplastik oddziałuje ze światłem. Okazało się, że drobiny tworzyw sztucznych inaczej pochłaniają i rozpraszają promienie słoneczne niż naturalne składniki morskiej wody. Mogą więc pozostawiać charakterystyczny ślad widoczny również z orbity.

Byliśmy zaskoczeni, podekscytowani i trochę zaniepokojeni, gdy po przeanalizowaniu pierwszego zestawu danych satelitarnych dotyczących plamy śmieci zobaczyliśmy na mapie tę samą zmianę koloru oceanu.

Zespół porównał obserwacje satelitarne z wynikami symulacji komputerowych. W obu przypadkach pojawił się podobny sygnał. Nie oznacza to jednak, że naukowcy mają już ostateczny dowód. Na barwę oceanu wpływają również naturalne czynniki, dlatego potrzebne są bezpośrednie pomiary próbek wody z tego obszaru.

Mikroplastiku nie da się łatwo usunąć

Potwierdzenie przypuszczeń badaczy może być kolejnym dowodem na to, jak mocno plastik zmienia środowisko. Jest jeszcze jeden problem. O ile większe odpady można wyławiać, o tyle pozbycie się najmniejszych drobin z wody jest praktycznie niemożliwe.

Usuwanie mikroplastiku ze słupa wody, szczególnie najmniejszych cząstek, na których skupiamy się w naszych badaniach, jest w zasadzie niemożliwe. To właśnie te tworzywa najłatwiej mogą przedostawać się do podstawy morskiego łańcucha pokarmowego, a ostatecznie trafiać na nasze talerze.

Zdaniem badaczki najskuteczniejszym rozwiązaniem pozostaje po prostu niedopuszczanie do tego, by plastik trafiał do mórz i oceanów. Sprzątanie tego, co już tam pływa, może okazać się znacznie trudniejsze.

Źródło: ScienceAlert

Publikacja: Lebreton, L., Slat, B., Ferrari, F. et al. Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic. Sci Rep 8, 4666 (2018). https://doi.org/10.1038/s41598-018-22939-w



