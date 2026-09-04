Creotech Instruments zbuduje satelitę pogodowego SAWA. Kontrakt z ESA

W skrócie Creotech Instruments zrealizuje kontrakt z Europejską Agencją Kosmiczną na budowę satelity pogodowego SAWA, na co przeznaczono 13,9 mln euro.

Satelita SAWA dostarczy dane o magnetosferze i termosferze w czasie niemal rzeczywistym.

Start misji planowany jest na pierwszą połowę 2029 r., a projekt będzie bazował na autorskiej polskiej platformie satelitarnej HyperSat.

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Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) przyznała kolejny kontakt Creotech Instruments z siedzibą w Piasecznie. Umowa dotyczy realizacji projektu o nazwie "Space Weather Nanosatellite Enhancement - Phase B/C/D/E", w którego ramach powstanie satelita pogodowy SAWA.

Satelita pogodowy SAWA zostanie zbudowany przez Creotech Instruments

Umowa zawarta pomiędzy Creotech Instruments a Europejską Agencją Kosmiczną opiewa na kwotę 13,9 mln euro i będzie realizowana od października 2026 r. Projekt ma być wspierany przez cztery lata do października 2030 r.

Celem projektu jest budowa i umieszczenie na orbicie satelity o nazwie SAWA, który dostarczy danych na temat ziemskiej magnetosfery i termosfery w czasie niemal rzeczywistym

"Dane te wykorzystywane są m.in. dla lotnictwa czy systemów energetycznych na Ziemi. Oprócz budowy i umieszczenia satelity na orbicie projekt przewiduje 1 rok usług zbierania i transmisji danych przez satelitę" - czytamy w dalszej części komunikatu.

Satelita pogodowy SAWA ma zostać wyniesiony na orbitę w pierwszej połowie 2029 r. Natomiast jego oddanie do użytku planowane jest na wrzesień tego samego roku. Ponadto ESA zakłada rozszerzenie projektu o nawet dwa lata i planuje na to przeznaczyć 1,9 mln euro.

Satelita pogodowy SAWA pozwoli agencji ESA zbierać mnóstwo danych

Celem misji SAWA jest zbieranie danych zbieranych z niskiej orbity okołoziemskiej, które następnie posłużą do lepszego monitorowania i prognozowania pogody kosmicznej, która wywoływana jest przez Słońce. Są to m.in. wyrzuty wysokoenergetycznych cząstek czy burze geomagnetyczne. Te mają negatywny wpływ na łączność radiową czy działanie satelitów znajdujących się na orbicie okołoziemskiej.

"Projekt będzie realizowany w oparciu o autorską platformę HyperSat rozwijaną przez Creotech Instruments, zaawansowaną polską platformę satelitarną przeznaczoną do realizacji misji obserwacyjnych, naukowych oraz związanych z bezpieczeństwem. Wyniesienie satelity planowane jest na początek 2029 r." - czytamy w dalszej części komunikatu.

ESA realizuje projekt w ramach większego przedsięwzięcia o nazwie Space Safety. Służy on do ostrzegania przed wpływem różnych zjawisk na systemy naziemne oraz kosmiczne.



