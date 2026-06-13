Czarna dziura i rekordowe wiatry. Na Ziemi byłby to huragan kategorii 79

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Naukowcy odkryli odległy kwazar zasilany przez supermasywną czarną dziurę. Wyrzuca ona rekordowe wiatry, których prędkość jest nieporównywalna do tego, z czym mamy do czynienia na Ziemi. Wieje tam z prędkością około 30 proc. prędkości światła, czyli aż kilkuset mln kilometrów na godzinę.

Dysk akrecyjny wokół supermasywnej czarnej dziury, spiralne pasma gazu i pyłu na tle ciemnej przestrzeni.
Czarna dziura i rekordowe wiatry. Na Ziemi byłby to huragan kategorii 79.materiały prasowe

Huragany na Ziemi potrafią mieć niszczącą siłę. Klasyfikuje się je w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. W przypadku tej najwyższej mamy do czynienia z wiatrami o prędkości przekraczającej 252 kilometry na godzinę, a co powiecie na siłę wiatru porównywalną z 30 proc. prędkości światła?

Rekordowe wiatry z supermasywnej czarnej dziury w odległym kwazarze

Astronomowie zidentyfikowali odległy kwazar J2318, czyli aktywne jądro galaktyki, gdzie znajduje się supermasywna czarna dziura. Masę obiektu szacuje się na około 1,7 mld razy większą od Słońca, a całość znajduje się około 3 mld lat świetlnych od nas.

Uczeni odkryli tam bardzo silne wiatry, które ciężko porównać do czegokolwiek na Ziemi. Wieje tam z prędkością około 30 proc. prędkości światła. Porywy sięgają więc 323 milionów kilometrów na godzinę. To rekordowy wiatr z czarnej dziury, który udało się zaobserwować w ultrafiolecie.

Pod względem prędkości wiatr tego kwazara można by nazwać huraganem kategorii 79. Każda kategoria huraganu jest o około 20 proc. szybsza niż ta niższa. Nazwanie go kategorią 79 daje wyobrażenie o jego prędkości, ale oczywiście ten wiatr nie przypomina niczego na Ziemi
powiedział w oświadczeniu kierownik zespołu i badacz z Uniwersytetu York, Lucas Seaton.

Wiatry z supermasywnych czarnych dziur nie przypominają zjawiska na Ziemi

Każda galaktyka powinna mieć we własnym centrum supermasywną czarną dziurę, ale w rzeczywistości nie wszystkie są w stanie generować tak silne wiatry. Zjawisko przybiera ekstremalne postaci przede wszystkich w kwazarach.

W kwazarach często obserwujemy wiatry gazu odpychane od czarnej dziury przez światło kwazara
dodaje Lucas Seaton.

"Kwazary emitują tak wiele fotonów, że te niewielkie popychania sumują się do ekstremalnych prędkości" - dodaje Seaton.

Oczywiście warto mieć na uwadze, że takie wiatry nie tylko są nieporównywalne z tym, co zachodzi w atmosferze Ziemi w zakresie osiąganych prędkości, ale też samej natury zjawiska. Wiatry czarnych dziur są napędzane promieniowaniem, popychane przez fotony odbijające się od atomów. Na Ziemi powstają w wyniku różnic ciśnienienia i temperatury.

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