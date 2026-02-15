Gwiazda Śmierci to potężna broń stworzona z myślą o uniwersum sagi Gwiezdne Wojny. Jej moc jest ogromna i stanowi ciekawe odniesienie do obiektów znajdujących się w kosmosie. Naukowcy postanowili porównać ją z supermasywną czarną dziurą odkrytą kilka lat temu.

Supermasywna czarna dziura pochłaniająca gwiazdę

Sam obiekt to supermasywna czarna dziura odkryta cztery lata temu w momencie pochłaniania całej gwiazdy. Było to rozerwanie pływowe (TDE), które wytworzyło mnóstwo energii. Co ciekawe po kilku latach ta nadal rośnie i przybrała niewyobrażalne wartości.

Tym obiektem jest AT2018hyz odkryte pierwotnie w 2018 r. w ramach All Sky Automated Survey for SuperNovae (ASASS-SN). Jednak emisje radiowe zarejestrowano cztery lata później (w 2022 r.). Ciągły wzrost emisji przyciągnął uwagę naukowców i ci opisali wyniki własnych badań na łamach The Astrophysical Journal.

Nowe obserwacje naukowców objęły okres od około 1370 do 2160 dni po rozerwaniu i były kierowane przez Yvette Cendes z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Oregonu. Uwalniana energia była tak wielka, że przełożyła się na około 50-krotny wzrost jasności obiektu.

Czarna dziura biliony razy potężniejsza niż Gwiazda Śmierci

Uczeni postanowili oszacować energię powstałą w wyniku takiego kosmicznego kataklizmu i wyliczenia zaskoczyły nawet ich samych. Jest ona mniej więcej równa ilości energii emitowanej przez rozbłysk gamma (GRB), czyli najpotężniejszej eksplozji energetycznej we wszechświecie.

To naprawdę niezwykłe. Trudno byłoby mi wyobrazić sobie coś tak intensywnego w tak długim okresie czasu

Oczywiście są to wartości, które trudno sobie wyobrazić. Dlatego naukowcy postanowili porównać je z pełni sprawną Gwiazdą Śmierci z Gwiezdnych Wojen. Supermasywna czarna dziura emituje co najmniej bilion razy więcej energii od potężnej broni ze Star Wars. Jednak ta rzeczywista wartość szacowana jest na nawet 100 bln razy więcej!

Na tym nie koniec, bo badania wskazują na kontynuację nasilenia zjawiska. Strumień fal radiowych pochodzących z supermasywnej czarnej dziury będzie narastał. Taka sytuacja będzie miała miejsce do szczytu, który zostanie osiągnięty dopiero w 2027 r.

