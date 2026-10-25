Czarna dziura rozrywa pobliską gwiazdę. 3500 lat świetlnych od centrum

W skrócie Astronomowie zaobserwowali zjawisko rozerwania pływowego gwiazdy oznaczone jako TDE 2023mfm przez wędrującą czarną dziurę.

Zdarzenie miało miejsce około 3500 lat świetlnych od centrum galaktyki macierzystej i zostało zarejestrowane po raz pierwszy w 2023 roku.

Naukowcy przypuszczają, że czarna dziura o masie do 10 mln mas Słońca mogła trafić w to miejsce po scaleniu galaktyk lub zostać wyrzucona z centrum.

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Czarne dziury nie są widoczne gołym okiem, ale tego typu obiekty można zlokalizować m.in. za sprawą gwiazd, które znajdują się w pobliżu oddziaływania tych tworów. Tak udało się namierzyć wędrującą czarną dziurę, która znajduje się w masywnej galaktyce.

Czarna dziura i rozrywana gwiazda 3500 lat świetlnych od centrum galaktyki

Astronomowie prześledzili zdarzenie zniszczenia gwiazdy w masywnej czarnej dziurze oddalonej o około 3500 lat świetlnych od centrum galaktyki macierzystej. To bardzo rzadka okazja do prześledzenia wędrującego obiektu tego typu. Odkrycia udało się dokonać dzięki zdarzeniu, które sklasyfikowano jako TDE 2023mfm.

Prezentujemy odkrycie i analizę optycznie wyselekcjonowanego zdarzenia rozerwania pływowego (TDE) 2023mfm, które pochodzi z wędrującej masywnej czarnej dziury (MBH) w masywnej galaktyce

TDE 2023mfm po raz pierwszy udało się zarejestrować 28 czerwca 2023 r. i miało to miejsce w placówce Zwicky Transient Facility. Uczeni przeanalizowali dane z kilku obserwatoriów. Wśród nich są Kosmiczny Teleskop Hubble'a, Swift, Keck, Lick, Chandra, XMM-Newton i Very Large Array (VLA).

Analiza zdarzenia TDE wykazała kosmiczną katastrofę

Dzięki danym zebranych w różnych emisjach udało się sporządzić dokładną charakterystykę zdarzenia. Krzywa blasku wykazała, że zjawisko osiągnęło maksimum, a następnie stopniowo zanikało. Kolejne obserwacje (w tym radiowe czy optyczne) pokazały, że do zdarzenia doszło około 3500 lat świetlnych od centrum galaktyki, która była źródłem TDE.

Ostatecznie okazało, że za rozerwanie gwiazdy odpowiada czarna dziura. Jej masę oszacowano na około od jednego do 10 mln mas Słońca. Uczeni ustalili lokalizację obiektu, ale skąd się tam znalazł?

Zakłada się, że MBH może pochodzić z mniejszej galaktyki, która scaliła się z większą. Może świadczyć o tym słaba populacja gwiazd zidentyfikowana w pobliżu, której mają szacuje się na od 10 do 100 mln mas Słońca. Być może to pozostałość po mniejszej galaktyce.

Inna teoria zakłada wyrzucenie czarnej dziury z obszaru centrum galaktyki. Na przykład poprzez oddziaływanie dużych sił grawitacyjnych lub w wyniku odrzutu powstałego przy scalaniu.