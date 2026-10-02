Czarna Śmierć, która dotarła do Europy w latach 1347-1353, nie była problemem "jednorazowym". Po pierwszej wielkiej pandemii Yersinia pestis wielokrotnie powracała w różnych częściach kontynentu. Naukowcy z Uniwersytetu w Tartu i współpracujących instytucji wykorzystali starożytne DNA, dane historyczne i nowe metody datowania, aby znacznie dokładniej odtworzyć tę historię.

Badacze przeanalizowali 26 genomów Yersinia pestis pochodzących z 11 stanowisk archeologicznych w Estonii, Rosji, Anglii, Holandii i Szwajcarii. Następnie zestawili je z 64 wcześniej przebadanymi genomami. W sumie udało się dokładniej określić wiek 75 próbek bakterii.

Dżuma wracała przez kolejne stulecia

Nowa metoda pozwoliła połączyć materiał genetyczny bakterii z konkretnymi epidemiami opisanymi w źródłach historycznych. Naukowcy znaleźli dowody na wielokrotne pojawianie się dżumy w Estonii już pod koniec XIV wieku. Zidentyfikowali także wcześniej nieznane linie genetyczne bakterii zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich.

Szczególnie interesujący okazał się okres około 1450-1500 roku. Wtedy doszło do znacznego zróżnicowania linii Y. pestis, co może wskazywać na powstanie nowych rezerwuarów bakterii wśród gryzoni. Naukowcy wskazują również na możliwy związek tego procesu z suszą z 1540 roku. Zmiany środowiskowe mogły wpływać na zachowanie dzikich gryzoni - powodować ich większą śmiertelność lub skłaniać je do przemieszczania się w pobliże ludzkich osad. W takich warunkach łatwiejsze mogło być przenoszenie bakterii.

Wojny pomagały bakterii podróżować

Analiza genetyczna ujawniła jeszcze jeden wzorzec. Kolejne linie bakterii pojawiały się w okresach wielkich konfliktów, m.in. podczas wojny trzydziestoletniej (1618-1648) oraz wielkiej wojny północnej (1700-1721). Nie oznacza to, że wojny same powodowały pojawienie się dżumy. Masowe przemieszczanie się ludzi mogło jednak ułatwiać rozprzestrzenianie patogenów. Armie, uchodźcy i kupcy pokonywali znaczne odległości, zabierając ze sobą również choroby.

Widzimy, jak Yersinia pestis rozdziela się na nowe gałęzie w okresach konfliktów i rozprzestrzenia wzdłuż szlaków przemierzanych przez wojska oraz przesiedlane populacje

Historia zapisania w DNA

Jednym z najważniejszych elementów badania nie jest samo potwierdzenie, że dżuma powracała przez stulecia. Naukowcom udało się przede wszystkim znacznie precyzyjniej połączyć konkretne warianty bakterii z określonymi wydarzeniami historycznymi.

W przypadku współczesnych epidemii jest to znacznie łatwiejsze, ponieważ próbki wirusów czy bakterii mają dokładne znaczniki czasowe. Przy chorobach sprzed setek lat sytuacja wygląda zupełnie inaczej, datowanie pojedynczej próbki może obejmować okres dłuższy niż 100 lat.

W przypadku COVID-19 naukowcy mogli bardzo dokładnie odtworzyć rozprzestrzenianie poszczególnych szczepów, ponieważ genomy miały precyzyjne znaczniki czasu. W przypadku historycznych pandemii tych znaczników często brakuje

Zdaniem autorów analiza dawnych epidemii może pomóc lepiej zrozumieć, jak choroby przenoszone ze zwierząt na ludzi utrzymują się i rozprzestrzeniają przez dziesięciolecia lub stulecia. To z kolei może poprawić modele wykorzystywane przy ocenie przyszłych zagrożeń epidemicznych. Im więcej próbek starożytnego DNA uda się odzyskać, tym dokładniejsza może stać się mapa przemieszczania się dżumy - jednej największych pandemii w dziejach ludzkości.