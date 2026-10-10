Czaszki ujawniły makabryczny rytuał. Tak traktowani byli służący faraonów

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Wokół grobowców pierwszych faraonów w Abydos odkryto setki pochówków należących do osób związanych z królewskim dworem. Angielski archeolog Flinders Petrie podejrzewał, że mogły być one ofiarami rytualnych zabójstw, ale nie znalazł dowodów, które pozwoliłyby potwierdzić tę hipotezę. Teraz naukowcy wrócili do części szczątków wydobytych niemal 100 lat temu i znaleźli na nich ślady makabrycznych obrzędów.

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Rzeźba egipskiego faraona w kamieniu, z widocznym nemesem i hieroglifami w tle na kamiennej ścianie.
Brutalna śmierć u boku władcy? Ślady przemocy na czaszkach i zagadka sprzed 5000 lat (zdj. ilustracyjne)materiały promocyjne

Badanie opublikowane w czasopiśmie "Frontiers in Environmental Archaeology" wykorzystuje współczesne metody analizy kryminalistycznej do ponownego zbadania szczątków pochodzących z Umm el-Qa'ab - królewskiej nekropolii położonej niedaleko Abydos. To właśnie tutaj około 3000 r. p.n.e. władcy pierwszych dynastii budowali swoje grobowce.

Wokół królewskich kompleksów znajdowały się dziesiątki, a w niektórych przypadkach setki dodatkowych pochówków. Chowano w nich osoby związane z dworem: urzędników, rzemieślników czy inspektorów. Ich obecność w bezpośrednim sąsiedztwie grobowców władców od dawna budziła pytania.

Angielski archeolog Flinders Petrie, który prowadził wykopaliska w latach 20. XX wieku, uznał, że tak duża liczba osób pochowanych w pobliżu grobowca jednego władcy może być pozostałością po tzw. ofierze z osób towarzyszących. W takim rytuale bliscy słudzy mieli być zabijani po śmierci władcy, aby mogli towarzyszyć mu w życiu pozagrobowym i nadal mu służyć.

Problem w tym, że archeolog nie znalazł na badanych szczątkach śladów przemocy. Z tego powodu jego interpretacja przez kolejne dziesięciolecia pozostawała jedynie hipotezą. Pojawiały się też inne wyjaśnienia, między innymi takie, że osoby te umierały z przyczyn naturalnych, a ich ciała były później przenoszone do Abydos.

Ślady przemocy, których nie zauważono

Dr Roselyn Campbell z Purdue University postanowiła ponownie przyjrzeć się materiałom pozostawionym przez Petriego. Archeolog zachował część czaszek, które trafiły później do Wielkiej Brytanii - badaczka odnalazła 46 z nich w zbiorach Duckworth na Uniwersytecie Cambridge.

Wynik jej analizy okazał się znaczący - 18 czaszek, czyli około 39 proc. badanej grupy, nosiło ślady poważnych urazów. Były to przede wszystkim liniowe złamania, które zdaniem badaczki powstały w okresie bezpośrednio poprzedzającym śmierć lub w jej trakcie.

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Współczesna kryminalistyka pozwala odróżnić takie obrażenia od uszkodzeń, które powstały na kościach już po śmierci i pochówku. Według Campbell złamania mogły prowadzić do utraty przytomności, krwawienia wewnętrznego i w konsekwencji śmierci. Na części czaszek znaleziono również ślady urazów zadanych ostrym narzędziem. U jednej z osób stwierdzono obrażenie oka wskazujące na uderzenie lub cięcie.

To właśnie tutaj pojawia się kluczowa różnica między współczesną analizą a badaniami Petriego. Campbell uważa, że archeolog mógł widzieć złamania, ale nie rozpoznał ich jako obrażeń powstałych w związku ze śmiercią. W jego czasach wiedza dotycząca zmian zachodzących w kościach i czaszkach była znacznie bardziej ograniczona.

Urazy zachowanych czaszek to zazwyczaj liniowe złamania, które prawdopodobnie powodowały szybką utratę przytomności, krwawienie wewnętrzne i śmierć
powiedziała Campbell.

Nie wiadomo, jak ich zabijano

Naukowcy nie są jednak w stanie odtworzyć dokładnego przebiegu wydarzeń, więc nie mogą też całkowicie wykluczyć przypadkowych urazów. Liniowe złamania mogą być skutkiem bardzo silnego upadku, choć taki scenariusz wydaje się mniej prawdopodobny - upadek wystarczająco silny, by złamać czaszkę, powinien często spowodować również obrażenia innych kości.

Dużym problemem jest też brak informacji o pozostałych pochowanych. Zbadano zaledwie 46 czaszek spośród znacznie większej liczby osób pochowanych w pobliżu królewskich grobowców - nie wiadomo więc, czy podobne obrażenia występowały u większości z nich. Część mogła umrzeć naturalnie, a inni mogli zostać zabici w sposób, który nie pozostawił śladów na kościach, np. przez uduszenie.

Co istotne, zwyczaj ten nie trwał długo. Liczba dodatkowych pochówków wokół królewskich grobowców szybko malała i praktyka wydaje się zanikać wraz z początkiem II dynastii. Z czasem miejsce rzeczywistych ludzi zaczęły zajmować figurki, które symbolicznie miały wykonywać pracę dla zmarłego władcy.

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