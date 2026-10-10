Czaszki ujawniły makabryczny rytuał. Tak traktowani byli służący faraonów

Badanie opublikowane w czasopiśmie "Frontiers in Environmental Archaeology" wykorzystuje współczesne metody analizy kryminalistycznej do ponownego zbadania szczątków pochodzących z Umm el-Qa'ab - królewskiej nekropolii położonej niedaleko Abydos. To właśnie tutaj około 3000 r. p.n.e. władcy pierwszych dynastii budowali swoje grobowce.

Wokół królewskich kompleksów znajdowały się dziesiątki, a w niektórych przypadkach setki dodatkowych pochówków. Chowano w nich osoby związane z dworem: urzędników, rzemieślników czy inspektorów. Ich obecność w bezpośrednim sąsiedztwie grobowców władców od dawna budziła pytania.

Angielski archeolog Flinders Petrie, który prowadził wykopaliska w latach 20. XX wieku, uznał, że tak duża liczba osób pochowanych w pobliżu grobowca jednego władcy może być pozostałością po tzw. ofierze z osób towarzyszących. W takim rytuale bliscy słudzy mieli być zabijani po śmierci władcy, aby mogli towarzyszyć mu w życiu pozagrobowym i nadal mu służyć.

Problem w tym, że archeolog nie znalazł na badanych szczątkach śladów przemocy. Z tego powodu jego interpretacja przez kolejne dziesięciolecia pozostawała jedynie hipotezą. Pojawiały się też inne wyjaśnienia, między innymi takie, że osoby te umierały z przyczyn naturalnych, a ich ciała były później przenoszone do Abydos.

Ślady przemocy, których nie zauważono

Dr Roselyn Campbell z Purdue University postanowiła ponownie przyjrzeć się materiałom pozostawionym przez Petriego. Archeolog zachował część czaszek, które trafiły później do Wielkiej Brytanii - badaczka odnalazła 46 z nich w zbiorach Duckworth na Uniwersytecie Cambridge.

Wynik jej analizy okazał się znaczący - 18 czaszek, czyli około 39 proc. badanej grupy, nosiło ślady poważnych urazów. Były to przede wszystkim liniowe złamania, które zdaniem badaczki powstały w okresie bezpośrednio poprzedzającym śmierć lub w jej trakcie.

Współczesna kryminalistyka pozwala odróżnić takie obrażenia od uszkodzeń, które powstały na kościach już po śmierci i pochówku. Według Campbell złamania mogły prowadzić do utraty przytomności, krwawienia wewnętrznego i w konsekwencji śmierci. Na części czaszek znaleziono również ślady urazów zadanych ostrym narzędziem. U jednej z osób stwierdzono obrażenie oka wskazujące na uderzenie lub cięcie.

To właśnie tutaj pojawia się kluczowa różnica między współczesną analizą a badaniami Petriego. Campbell uważa, że archeolog mógł widzieć złamania, ale nie rozpoznał ich jako obrażeń powstałych w związku ze śmiercią. W jego czasach wiedza dotycząca zmian zachodzących w kościach i czaszkach była znacznie bardziej ograniczona.

Urazy zachowanych czaszek to zazwyczaj liniowe złamania, które prawdopodobnie powodowały szybką utratę przytomności, krwawienie wewnętrzne i śmierć

Nie wiadomo, jak ich zabijano

Naukowcy nie są jednak w stanie odtworzyć dokładnego przebiegu wydarzeń, więc nie mogą też całkowicie wykluczyć przypadkowych urazów. Liniowe złamania mogą być skutkiem bardzo silnego upadku, choć taki scenariusz wydaje się mniej prawdopodobny - upadek wystarczająco silny, by złamać czaszkę, powinien często spowodować również obrażenia innych kości.

Dużym problemem jest też brak informacji o pozostałych pochowanych. Zbadano zaledwie 46 czaszek spośród znacznie większej liczby osób pochowanych w pobliżu królewskich grobowców - nie wiadomo więc, czy podobne obrażenia występowały u większości z nich. Część mogła umrzeć naturalnie, a inni mogli zostać zabici w sposób, który nie pozostawił śladów na kościach, np. przez uduszenie.

Co istotne, zwyczaj ten nie trwał długo. Liczba dodatkowych pochówków wokół królewskich grobowców szybko malała i praktyka wydaje się zanikać wraz z początkiem II dynastii. Z czasem miejsce rzeczywistych ludzi zaczęły zajmować figurki, które symbolicznie miały wykonywać pracę dla zmarłego władcy.