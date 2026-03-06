Droga Mleczna obfituje w układy podwójne. Są też systemy gwiezdne składające się z trzech obiektów. Naukowcy dzięki teleskopowi TESS odkryli rekordowy układ poczwórnej gwiazdy, który sklasyfikowano pod nazwą TIC 120362137. Dlaczego jest tak wyjątkowy?

Układ poczwórnych gwiazd TIC 120362137 zmieściłby się między Słońcem i Jowiszem

Obiekty wchodzące w skład systemu poczwórnych gwiazd TIC 120362137 są na tyle ciasno upakowane, że z powodzeniem zmieściłyby się w Układzie Słonecznym i nie całym, a w zasadzie tylko jego części. Naukowcy oszacowali, że wszystkie cztery obiekty znajdowałyby się w obszarze między Słońcem a Jowiszem.

TIC 120362137 jest obecnie najbardziej zwartym znanym układem poczwórnym typu 3+1

TIC 120362137 to najciaśniejszy układ gwiezdny typu 3+1 wśród wszystkich dotychczas odkrytych. Składa się on z trzech gwiazd znajdujących się blisko siebie oraz jednej dodatkowej, która okrąża pozostałe obiekty.

Ten wewnętrzny układ trzech gwiazd jest tak ciasny, że zmieściłby się na orbicie Merkurego. Początkowo system zidentyfikowano jako podwójny, a potem potrójny. Dopiero kolejne obserwacje przyćmień TIC 120362137 wykazały, że znajduje się tam jeszcze jedna gwiazda, która okrąża pozostałe trzy w większej odległości.

Rekordowy układ poczwórnych gwiazd odkryty dzięki TESS

Odkrycia dokonano dzięki teleskopowi TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), który należy do NASA. Jego podstawową misją było szukanie egzoplanet, ale satelita z powodzeniem mógł zostać wykorzystany także do innych badań.

Czwarta gwiazda została ostatecznie potwierdzona za pomocą spektrografu Tillinghast Reflector Echelle Spectrograph (TRES) na 1,5-metrowym teleskopie Tillinghast znajdującym się na Górze Hopkins w Arizonie.

TIC 120362137 jest rekordzistą w tym sensie, że odkryliśmy, że najdalsza gwiazda ma okres orbitalny wynoszący zaledwie około 1046 dni, co jest zdecydowanie najkrótszym okresem spośród wszystkich obecnie znanych gwiazd poczwórnych typu 3+1

Warto dodać, że układy gwiezdne typu 3+1 należą do rzadkości i ich identyfikacja jest bardzo trudna oraz wymaga prowadzenia dłuższych obserwacji.

