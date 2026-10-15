Cztery lata temu NASA uderzyła w asteroidę. Sonda ESA Hera zbada szczątki

W skrócie Sonda Hera Europejskiej Agencji Kosmicznej dociera do asteroidy Dimorphos, w którą ponad cztery lata temu uderzył statek DART należący do amerykańskiej agencji NASA.

Statek Hera rozpoczął manewry podejścia, a na początku listopada powinien znaleźć się w odległości 30 kilometrów od asteroid, aby rozpocząć szczegółowe obserwacje naukowe.

Celem misji jest analiza skutków uderzenia sondy DART, w tym zbadanie krateru oraz zmian w trajektorii asteroidy, co wesprze przyszłe systemy obrony planetarnej Ziemi.

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NASA ponad cztery lata temu sfinalizowała misję DART, której celem było uderzenie w jedną z asteroid, które znajdują się w systemie podwójnym i są ze sobą mocno związane grawitacyjnie. Teraz do miejsca "katastrofy" dolatuje sonda Hera, która została wystrzelona przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA).

Sonda ESA Hera dolatuje do asteroidy uderzonej przez DART agencji NASA

NASA uderzyła swoim statkiem DART w asteroidę Dimorphos we wrześniu 2022 r. Nieco ponad dwa lata później Europejska Agencja Kosmiczna wystrzeliła własną sondę HERA, która po dwóch latach dolatuje do celu.

Dwa lata po starcie, misja obrony planetarnej Hera Europejskiej Agencji Kosmicznej po raz pierwszy ujrzała swój cel, czyli podwójny układ planetoid, widziany z odległości około 236,5 tys. kilometrów. Na 15 października zaplanowano pierwszy manewr podejścia statku. Odbędzie się to poprzez trzy precyzyjne hamowania sondy.

Jeśli dzisiejsze manewry zakończą się sukcesem, to już na początku listopada sonda Europejskiej Agencji Kosmicznej powinna znaleźć się w odległości zaledwie około 30 kilometrów od obu asteroid. Wtedy rozpoczną się pierwsze obserwacje naukowe. Natomiast w grudniu Hera zbliży się do celu jeszcze bardziej.

Europejska Agencja Kosmiczna zbada skutki uderzenia statku NASA w asteroidę

Celem misji Hera jest dokładniejsze zbadanie skutków powstałych w wyniku uderzenia statku DART przed ponad cztery laty. Dziś już wiemy, że odchylenie mniejszego obiektu względem tego większego uległo odchyleniu. Przy okazji powstało mnóstwo kosmicznego gruzu oraz krater na powierzchni.

Wiemy, że w górę wyrzuciło dużo materiału. Wiemy, że prawdopodobnie pozostawiliśmy dość znaczący ślad na Dimorphosie

Statek Europejskiej Agencji Kosmicznej dokładniej zbada te skutki i wtedy dowiemy się, co tak naprawdę się stało. Dzięki temu uda się lepiej zobrazować powstały krater czy określić zmiany w trajektorii asteroidy.

Tego typu dane będą bardzo cenne w przyszłości, gdy NASA lub ESA będą musiały planować misje obrony planetarnej dla asteroidy, która będzie zmierzać w kierunku Ziemi i będzie na tyle duża, że mogłaby zagrozić naszej planecie.