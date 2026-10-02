Znaleziska dokonano na stanowisku Huaca del Loro na południowym wybrzeżu Peru, obszarze związanym z cywilizacją Nazca. To właśnie tutaj między I a VIII wiekiem naszej ery rozwijała się jedna z najbardziej charakterystycznych kultur starożytnego Peru.

W 2022 roku zespół kierowany przez antropolożkę biologiczną Corinę Kellner natrafił na cztery owinięte w całuny, zmumifikowane ciała. Zmarłych pochowano w pozycji siedzącej, z podkurczonymi nogami i rękami ułożonymi w pobliżu twarzy. Taki sposób pochówku nie jest jednak w Peru czymś wyjątkowym.

Czy Wari podbili Nazca bez wojny?

Znacznie bardziej niezwykłe okazało się miejsce ich spoczynku, ponieważ mumie znajdowały się przy świątyni związanej z kulturą Wari, a nie na miejscowym cmentarzu. Co więcej, przez ponad tysiąc lat nikt ich nie naruszył. To może być bardzo ważna wskazówka dotycząca wydarzeń, które rozegrały się w regionie podczas tzw. horyzontu środkowego, gdy wpływy Nazca zaczęły ustępować potędze imperium Wari.

Dotychczas ekspansję Wari na tereny zamieszkane przez Nazca interpretowano jako klasyczny podbój. Nowe odkrycie komplikuje jednak ten obraz, więc naukowcy chcą sprawdzić, czy obie społeczności mogły wcześniej utrzymywać kontakty i współpracować. Możliwe, że pojawienie się Wari w regionie było częścią bardziej złożonego procesu, w którym istotną rolę odgrywały handel, wymiana technologii i wzajemne korzyści.

Jednym z powodów kontaktów mogły być umiejętności Nazca związane z produkcją charakterystycznej ceramiki. Innym była bawełna. Wari rozwijali swoje państwo w rejonie Ayacucho, położonym wysoko w Andach, podczas gdy tereny zamieszkane przez Nazca oferowały znacznie lepsze warunki do uprawy.

Mumie zostaną poddane zaawansowanym badaniom

Aby rozwiązać tę zagadkę, badacze przeprowadzili serię szczegółowych analiz. Za zgodą peruwiańskiego Ministerstwa Kultury mumie zostały zabrane z Museo Nacional de Ica i poddane tomografii komputerowej. Pobrano również próbki DNA, a materiał genetyczny pochodzi nie tylko od czterech mumii, bo naukowcy zabezpieczyli też próbki innych ludzi oraz zwierząt znalezionych na stanowisku.

Pozwoli to przeprowadzić analizę izotopową, która może dostarczyć informacji o diecie, pochodzeniu i przemieszczaniu się badanych osób. Badacze chcą między innymi ustalić, czy pochowani ludzie byli miejscowymi mieszkańcami, czy przybyli z innych części regionu. Analizy mogą również pomóc w ustaleniu stopnia pokrewieństwa między poszczególnymi osobami.

Wyniki badań mogą powiedzieć znacznie więcej niż tylko to, kim były cztery osoby pochowane ponad tysiąc lat temu. Naukowcy liczą, że pozwolą lepiej zrozumieć sposób, w jaki Wari rozszerzali swoje wpływy. Historia starożytnych imperiów często kojarzy się przede wszystkim z podbojami i przemocą, tymczasem rozwój państw mógł również opierać się na handlu, migracji, wymianie wiedzy czy współpracy między społecznościami.