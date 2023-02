Czy nadchodzi koniec świata? Spektakularny wybuch wulkanu w Japonii

Internet obiega jeszcze świeże nagranie zarejestrowane w Japonii. Na trzeciej co do wielkości wyspie Kiusiu doszło do spektakularnej erupcji Sakurajima, jednego z wielu aktywnych na tym obszarze wulkanów. Chociaż nie jest to pierwszy przejaw jego aktywności w ostatnim czasie, to materiał wideo pokazuje, z jak potężnym zjawiskiem mamy do czynienia.

Zdjęcie Wybuch wulkanu Sakurajima / Bridgeman Images/East News / East News