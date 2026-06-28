Czy probiotyki pomagają na depresję? Wyniki badań u seniorów

Julia Król

Julia Król

Naukowcy z Indii sprawdzili wpływ suplementacji probiotykami na stan psychiczny osób starszych z depresją. Przez 12 tygodni badano dwie grupy, z których jedna otrzymywała codziennie probiotyk. U tej grupy zauważono większą poprawę nastroju oraz korzystne zmiany w mikroflorze jelitowe.

Lekarz w białym fartuchu ze stetoskopem przy schemacie jelita grubego i ikonach medycznych na niebieskim tle.
Czy probiotyki pomagają na depresję?123RF/PICSEL

Wpływ probiotyków na zdrowie psychiczne seniorów. Obiecujące wyniki nowego badania

Nowe badanie kliniczne sugeruje, że codzienne przyjmowanie probiotyków może pomóc złagodzić depresję u osób starszych. Potwierdza to rosnące dowody na silne powiązanie jelit z mózgiem.

Naukowcy z Indii zajmowali się tym zagadnieniem i odkryli, że osoby starsze z umiarkowaną depresją reagowały lepiej na leczenie przeciwdepresyjne, jeśli połączyło się ono z przyjmowaniem suplementu probiotycznego. W badaniu wzięło udział 58 dorosłych w wieku 60 lat i starszych, chorujących na depresję. Losowo przydzielono ich do dwóch grup: jedna z nich otrzymywała codziennie probiotyk, a druga placebo. Obie kontynuowały leczenie depresji. Uczestników obserwowano przez następne 12 tygodni.

Okazało się, że obie grupy odnotowały znaczną poprawę w całym okresie badania, co pokazuje korzyści płynące z ciągłej opieki. Osoby przyjmujące dodatkowo probiotyk uzyskiwały konsekwentnie niższe wyniki w standardowych pomiarach depresji i lęku niż uczestnicy w grupie kontrolnej.

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Poprawa mikrobiomu jelitowego pomaga zwiększać poziom białka odpowiedzialnego za powrót do zdrowia po depresji

Probiotyk zdawał się działać nie tylko na objawy związane z nastrojem, lecz zwiększały poziom neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF), czyli białka, które pomaga komórkom mózgowym rosnąć i prawidłowo funkcjonować, co często jest powiązane z powrotem do zdrowia po depresji.

Zauważono także zmiany w składzie bakterii jelitowych uczestników biorących probiotyki - w ich mikrobiomie było znacznie więcej liczby szczepów niż przed badaniem.

Mimo wszystko probiotyki nie przyniosły wyraźnej poprawy jakości życia. Niektórzy z uczestników zrezygnowali z udziału przed skończeniem badania, które i tak było prowadzone na małą skalę. Wyniki należy więc traktować jako wstępne i trzeba potwierdzić je w większych obserwacjach.

- Wyniki naszego badania są nowatorskie, a ze względu na obiecujące wyniki planujemy obecnie przeprowadzenie kolejnego, większego badania klinicznego - powiedział współautor, dr Saibal Das.

- Moja wizja polega na opracowywaniu przystępnych cenowo rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej i udostępnianiu ich jak najszerszej grupie społeczeństwa, aby wywrzeć znaczący wpływ na zdrowie publiczne - dodał współautor, Abhinaba Ghosh.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Journal of the American Geriatrics Society.

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