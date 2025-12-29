Wielu ludzi obserwuje u siebie lub u innych siwiejące włosy pod wpływem stresu. Przez stulecia proces ten owiany był tajemnicą, aż do niedawna, kiedy naukowcy odkryli biologiczne mechanizmy leżące u jego podstaw.

Jak myszy trwale siwieją, a ludzie nie

W badaniu z 2020 roku zespół kierowany przez Ya-Chieh Hsu, biolożkę komórek macierzystych z Uniwersytetu Harvarda, odkrył, że zarówno stres fizyczny, jak i psychiczny u myszy przyśpiesza namnażanie się grupy niezróżnicowanych komórek macierzystych, które ostatecznie przekształcają się w melanocyty produkujące pigment - melaninę. Kiedy proces ten przyśpiesza, prowadzi do wyczerpania zapasów, w konsekwencji czego mieszki włosowe nie są już w stanie produkować melaniny - a to skutkuje nieodwracalnym siwieniem włosów.

Metodą prób i błędów badacze odkryli, że po wyczerpaniu puli komórek macierzystych, proces siwienia u myszy jest nieodwracalne, jednak u ludzi istnieje taka szansa.

Ludzkie włosy mogą z powrotem nabrać koloru

W 2021 roku zespół Martina Picarda, biologa z Uniwersytetu Columbia, zebrał włosy od 14 ochotników w wieku od 9 do 65 lat. Badacze wykonali zdjęcia pasmom włosów za pomocą aparatu cyfrowego, a następnie określili wzór pigmentacji dzięki oprogramowaniu do analizy obrazu. Zaznaczono kierunek pigmentacji: np. ciemny odrost i biała końcówka sugerowała odwrócony proces siwienia włosów.

Aby to zbadać, poproszono uczestników, u których zaobserwowano wzorce siwienia lub odwrócenia tego procesu, o retrospektywną ocenę poziomu stresu w ciągu ostatniego roku. Mając na uwadze, że włosy rosną średnio jeden centymetr na miesiąc, naukowcy powiązali okresy stresu z odpowiednim segmentem włosów. W ten sposób odkryto, że harmonogram siwienia i odwrócenia tego zjawiska ściśle pokrywał się z okresami wysokiego i niskiego stresu. Kobieta, która przeszła separację małżeńską, siwiała w czasie najbardziej stresujących wydarzeń, jednak kiedy się skończyły, zaobserwowano u niej odwrócony proces siwienia. Podobne zjawisko zauważono u 35-letniego mężczyzny, u którego nastąpiło odwrócenie siwienia podczas dwutygodniowego urlopu.

Nie u każdego nastąpi odwrócenie siwienia włosów

Wiek jest ważnym czynnikiem decydującym o tym, czy siwienie włosów jest odwracalne, ponieważ populacja komórek macierzystych melanocytów naturalnie maleje z upływem czasu.

W średnim wieku, kiedy włosy dopiero zaczynają siwieć, wygląda na to, że mogą jeszcze wrócić do poprzedniego koloru. Ale gdy ludzie mają ponad 80 lat, proces ten staje się nieodwracalny

Zarówno Hsu jak i Picard uważają, że stres przyśpiesza proces siwienia włosów, naturalnie zachodzący w procesie starzenia.

