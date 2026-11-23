Przełom w poszukiwaniach Arki Noego?

Ogłoszono pierwsze wyniki datowania radiowowęglowego próbek zebranych na stanowisku związanym z Arką Noego. Profesor Cenker Atilla z Uniwersytetu Sivas Cumhuriyet poinformował, że analizy laboratoryjne wykazały wiek próbek drewna na około 4300 lat. Pochodzą więc z lat około 2400-2200 p.n.e. Teraz zespół oczekuje na dodatkowe wyniki z laboratoriów w Szwajcarii i Turcji, aby potwierdzić te ustalenia.

Próbki znaleziono w dystrykcie Doğubayazıt w prowincji Ağrı. To właśnie tam znajduje się formacja Durupınar od lat przyciągająca uwagę ze względu na swój charakterystyczny kształt, który przypomina łódź.

Prace terenowe prowadzono od 28 czerwca do 30 września 2026 roku. Podczas badań naukowcy zebrali próbki - drewno oraz zwęglony materiał. Przekazali je do badania w laboratorium m.in. w USA.

Naukowcy zauważyli, że szacowane daty próbek odpowiadają niektórym proponowanym chronologiom biblijnego potopu, jednak przyznają, że same wyniki datowania nie dowodzą, że formacja ta reprezentuje Arkę Noego.

Teraz zespół planuje porównać wyniki uzyskane w Stanach Zjednoczonych z analizami przeprowadzanymi w Szwajcarii. Datowanie radiowęglowe mierzy zawartość węgla C-14 w materiale organicznym, aby oszacować jego wiek. Nie pozwala to jednak ustalić, jak był on wykorzystywany, czy był modyfikowany przez ludzi ani w jaki sposób dotarł do miejsca, w jakim się znajduje.

Wyniki badań drewna wskazują na wiek 4300 lat

Badacze chcą przeprowadzić dalsze badania dotyczące właściwości fizycznych próbek oraz złóż geologicznych, z których zostały wydobyte. Takie dowody będą niezbędne do zrozumienia ich związku z otaczającą formacją.

Według wcześniejszych badań formacja Durupınar, która kształtem przypomina łódź, powstała w wyniku procesów naturalnych, jednak nie można tego stwierdzić z całą pewnością.

Celem projektu badawczego z 2026 roku jest zbadanie formacji i materiałów wydobytych z okolicznych terenów za pomocą kilku metod badawczych. I chociaż pierwsze wyniki badań radiowęglowych dostarczają wstępnych informacji chronologicznych na temat próbek drewna, nie opublikowano jeszcze szczegółowego raportu naukowego, który by zawierał konkretne wyniki pomiarów.

Zespół oczekuje, że dalsze wyniki badań laboratoryjnych pomogą w ustaleniu wieku i charakterystyki próbek.

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