Twój mózg czuje to, co widzisz. Zaskakujące fakty z badań nad empatią

Tomas Knapen z University of Reading i Nicholas Hedger z Netherlands Institute for Neuroscience oraz Vrije Universiteit Amsterdam odkryli, że mózg wzrokowy może "czuć" to, co widzi, przekształcając wzrok w doświadczenie fizyczne. Zajmowali się jednym z najważniejszych zagadnień neurobiologii: w jaki sposób ludzie odbierają otaczający ich świat.

Badanie ujawniło niezwykły proces, w którym mózg przetwarza informacje wizualne na reprezentacje dotykowe, pomagając w tworzeniu bogatej, fizycznej rzeczywistości, której doświadczamy każdego dnia.

Kiedy twój przyjaciel przypadkowo się skaleczy w twojej obecności, możesz niemal natychmiast się skrzywić, a co więcej: cofnąć swoją rękę. Reakcje te zachodzą, ponieważ obszar mózgu odpowiedzialny za przetwarzanie bodźców dotykowych, znany jako kora somatosensoryczna, staje się aktywny, nawet jeśli fizycznie nic się tobie nie dzieje.

W jaki sposób obserwowanie innej osoby może pobudzić zmysł dotyku w mózgu?

To zagadnienie zbadali naukowcy z Wielkiej Brytanii, USA oraz Holandii. Przeanalizowali zbiór danych zebranych od ochotników, którzy oglądali fragmenty filmów hollywoodzkich, takich jak "The Social Network" i "Incepcja", poddając się jednocześnie skanowaniu mózgu. Celem badania było zidentyfikowanie układów neuronowych, które przekształcają informacje wzrokowe w doświadczenia, umożliwiając ludziom nie tylko samo postrzeganie otaczającego ich świata.

W korze somatosensorycznej znajdują się różne obszary, odpowiadające różnym częściom ciała. Jeden koniec przetwarza bodźce ze stóp, a drugi - z głowy. Dzięki takim uporządkowanym układom mózg może określić, skąd podchodzą dane bodźce.

Naukowcy zdziwili się, kiedy odkryli podobny schemat w korze wzrokowej. Sugeruje to, że mózg może porządkować to, co widzimy, w sposób bardzo zbliżony do tego, w jaki przetwarza bodźce dotykowe.

W korze wzrokowej znajduje się aż osiem podobnych wzorców. Dlaczego tak wiele? Wciąż jest to badane, jednak zespół uważa, że różne mapy pełnią różne funkcje. Niektóre wydają się specjalizować w identyfikacji części ciała, a inne koncentrują się bardziej na ich położeniu w przestrzeni.

Nowe podejście do autyzmu

Odkrycia te otwierają drogę do szeregu przyszłych badań, szczególnie nad skuteczniejszymi metodami leczenia autyzmu, ponieważ osoby w spektrum mogą mieć trudności z tego typu przetwarzaniem danych.

Zespół uważa też, że badania mogą pomóc w kierowaniu przyszłym postępem w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Nature.