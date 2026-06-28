Czy twój mózg naprawdę "czuje" obrażenia innych? Odkrycie naukowców

Julia Król

Julia Król

Najnowsze badania wykazały, że mózg ludzki potrafi zamienić wizualne obserwacje na fizyczne odczucia. Gdy widzisz, jak ktoś się rani, twoja kora somatosensoryczna aktywuje się, sprawiając, że niemal fizycznie odczuwasz to, co widzisz.

Kolorowe skany rezonansu magnetycznego mózgu z widoczną korą i napisami technicznymi na dole obrazów.
Dlaczego widok kogoś zranionego wywołuje u ciebie dreszcze?123RF/PICSEL

Twój mózg czuje to, co widzisz. Zaskakujące fakty z badań nad empatią

Tomas Knapen z University of Reading i Nicholas Hedger z Netherlands Institute for Neuroscience oraz Vrije Universiteit Amsterdam odkryli, że mózg wzrokowy może "czuć" to, co widzi, przekształcając wzrok w doświadczenie fizyczne. Zajmowali się jednym z najważniejszych zagadnień neurobiologii: w jaki sposób ludzie odbierają otaczający ich świat.

Badanie ujawniło niezwykły proces, w którym mózg przetwarza informacje wizualne na reprezentacje dotykowe, pomagając w tworzeniu bogatej, fizycznej rzeczywistości, której doświadczamy każdego dnia.

Kiedy twój przyjaciel przypadkowo się skaleczy w twojej obecności, możesz niemal natychmiast się skrzywić, a co więcej: cofnąć swoją rękę. Reakcje te zachodzą, ponieważ obszar mózgu odpowiedzialny za przetwarzanie bodźców dotykowych, znany jako kora somatosensoryczna, staje się aktywny, nawet jeśli fizycznie nic się tobie nie dzieje.

W jaki sposób obserwowanie innej osoby może pobudzić zmysł dotyku w mózgu?

To zagadnienie zbadali naukowcy z Wielkiej Brytanii, USA oraz Holandii. Przeanalizowali zbiór danych zebranych od ochotników, którzy oglądali fragmenty filmów hollywoodzkich, takich jak "The Social Network" i "Incepcja", poddając się jednocześnie skanowaniu mózgu. Celem badania było zidentyfikowanie układów neuronowych, które przekształcają informacje wzrokowe w doświadczenia, umożliwiając ludziom nie tylko samo postrzeganie otaczającego ich świata.

W korze somatosensorycznej znajdują się różne obszary, odpowiadające różnym częściom ciała. Jeden koniec przetwarza bodźce ze stóp, a drugi - z głowy. Dzięki takim uporządkowanym układom mózg może określić, skąd podchodzą dane bodźce.

Naukowcy zdziwili się, kiedy odkryli podobny schemat w korze wzrokowej. Sugeruje to, że mózg może porządkować to, co widzimy, w sposób bardzo zbliżony do tego, w jaki przetwarza bodźce dotykowe.

W korze wzrokowej znajduje się aż osiem podobnych wzorców. Dlaczego tak wiele? Wciąż jest to badane, jednak zespół uważa, że różne mapy pełnią różne funkcje. Niektóre wydają się specjalizować w identyfikacji części ciała, a inne koncentrują się bardziej na ich położeniu w przestrzeni.

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Nowe podejście do autyzmu

Odkrycia te otwierają drogę do szeregu przyszłych badań, szczególnie nad skuteczniejszymi metodami leczenia autyzmu, ponieważ osoby w spektrum mogą mieć trudności z tego typu przetwarzaniem danych.

Zespół uważa też, że badania mogą pomóc w kierowaniu przyszłym postępem w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Nature.

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